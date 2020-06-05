"Вы заметили, как все диванные вирусологи и политологи стали экспертами космонавтики?"

Вы заметили, как на этой неделе все диванные вирусологи и политологи внезапно стали экспертами космонавтики? Дело в том, что Илон Маск запустил свой первый пилотируемый космический корабль. Многие СМИ сразу запестрили заголовками "сенсация", "новая эра", "диво дивное" - действительно, полёты в космос это же такая редкость! Никогда такого не было, и вот опять.

Нет, Маск действительно молодец, раз путешествовать вдоль Земли пока нельзя, то остаётся путешествовать вверх. А следом и вглубь планеты – тур для особо грешивших.

Самые "горящие" котлы, ой, то есть путевки будут раздавать любителям съедать чужую заначку и не включать поворотники.

Вы, кстати, заметили закономерность? Илон захотел электрокар и создал Теслу. Захотел платить через интернет и создал Пейпал. Захотел летать в космос и создал Space X. Пусть Илон уже наконец захочет светлого будущего и хороших дорог в Латвии, а?

Продолжая тему колонизации космоса. Слышали новость о попытке построить новое здание Службы государственной безопасности на месте бывшего велотрека "Марс"? Проект считался долго секретным, только жители Тейки почему-то успели собрать 13 тысяч подписей против.

Прикиньте, как проходят у СГБ утренние летучки "Коллега, нас еще не рассекретили? – Нет, коллега, что вы, просто всё больше людей хранит нашу тайну".

Кстати, с этой недели пенсионеры Риги снова смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Правда, пока только по рабочим дням с 10 до 15 часов. Помимо того, что бабули теперь будут толпиться на остановке в 9:59 с секундомером в руках, у этой ситуации есть и плюс!

Больше не надо гадать кто перед тобой – девочка-неформал или бабуля с фиолетовой шевелюрой, мучаясь вопросом "уступить ли место?". Теперь будет достаточно посмотреть на время "Так, сейчас 17:50, не их смена, сидим дальше".

С одной стороны ЧС подходит в концу, с другой – на этой неделе сразу у двух сотрудников ВИДа выявили вирус. Конечно, мы надеемся на их скорейшее выздоровление, но не можем не отметить – столько месяцев прошло, а коВИД напал на ВИД только сейчас. А ещё говорят, что зараза к заразе не липнет!

Работа в Balticom тоже приходит в норму – на этой неделе начальство сообщило о постепенном возвращении сотрудников на рабочие места. Очень волнительное событие встретить всех после 3 месяцев карантина! Поэтому мы, отдел маркетинга и бодипозитива Balticom, собираемся ходить в офис, не снимая масочек. Нет, не столько из соображений здоровья, сколько из надежды, что в них нас и наши восьми киллограмовые щеки всё же никто не узнает...

А вы умеете хранить секреты?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и бодипозитива Balticom. Хотите высказаться? Пишите!