Во вторник, 14 января, для людей, которые передвигаются на поездах, день снова начался с новостей о том, что рейс задерживается на час или даже больше. Однако компания ViVi поясняет, что эти сообщения были ошибочными. Поезда отставали от расписания, но не настолько сильно, как сообщалось в мобильном приложении и публикациях ViVi в социальных сетях. Тем не менее, это все равно доставило неудобства пассажирам, сообщает портал Lsm.lv.
Поезда снова опаздывали. В ViVi пояснили, с чем это связано
Во вторник, 14 января, опоздание поездов испытали на себе пассажиры, ехавшие со стороны Айзкраукле и Лиелварде. ViVi сообщила, что задержка может составить даже две часа.
В последние несколько дней были еще случаи задержек поездов. Пассажиры, опрошенные на платформе, подтвердили, что сталкивались с опозданием поездов.
"Это довольно неприятное чувство. У меня сегодня утром получилось так, что пришлось подождать примерно на полчаса дольше, почти опоздал на работу", - рассказал пассажир Кристиан.
Пассажирка Ивета согласилась, что "это неприятно, потому что из-за этого опаздываешь на работу, и возникают проблемы".
Она также пострадала из-за задержки поездов - недавно утром ей пришлось ехать на работу два часа, хотя обычно это занимает полчаса или час.
Пассажирка Анце рассказала: "Я написала, что опаздываю, но сегодня это было не так серьезно. Но если бы я опаздывала на экзамен или что-то подобное, сразу возникли бы большие проблемы".
Поезд на линии в Айзкраукле во вторник, 14 января, задержался потому, что впереди стоял другой поезд, который из-за технических причин не мог двигаться.
Какие это были технические причины? Пока неизвестно, но ViVi проводит расследование.
"Уже примерно через 30 минут пассажиры были пересажены на следующий поезд, идущий по линии в Ригу, и смогли продолжить свой путь. А задержка другого поезда Лиелварде - Рига фактически была связана с упомянутым ранее поездом, но и там через 15-17 минут всех пассажиров пересадили на следующий поезд", - сообщил руководитель отдела коммуникации и маркетинга ViVi Эдгар Бутанс.
Однако сообщалось о задержках в час или даже два. Это произошло потому, что поезда, о задержке которых было объявлено, стояли на месте.
Но фактически пассажиры уже ехали на другом поезде, который отставал от расписания на меньшее время, чем сообщалось.
"В социальных сетях люди высказывают версии о том, что, возможно, зимние условия все же влияют на производительность новых электропоездов. Я хотел бы развеять миф. На данный момент нет никаких признаков того, что с наступлением более холодной погоды эти поезда ведут себя иначе", - подчеркнул Эдгар Бутанс.
Причины задержек разные - идущий впереди или стоящий грузовой поезд, столкновение с лесным животным или дорожно-транспортное происшествие.
"Погодные условия, конечно, влияют на движение поездов - обледеневают контактные сети, иногда образуются снежные заносы. Бывают погодные условия, когда снег заметает пути. Конечно, такие факторы могут повлиять на движение поездов и замедлить их", - отметил Эдгар Бутанс.
ViVi подчеркивает, что осознает проблему с некорректным уведомлением о задержках и постарается ее исправить.
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