Поезда снова опаздывали. В ViVi пояснили, с чем это связано

Во вторник, 14 января, опоздание поездов испытали на себе пассажиры, ехавшие со стороны Айзкраукле и Лиелварде. ViVi сообщила, что задержка может составить даже две часа.

В последние несколько дней были еще случаи задержек поездов. Пассажиры, опрошенные на платформе, подтвердили, что сталкивались с опозданием поездов.

"Это довольно неприятное чувство. У меня сегодня утром получилось так, что пришлось подождать примерно на полчаса дольше, почти опоздал на работу", - рассказал пассажир Кристиан.

Пассажирка Ивета согласилась, что "это неприятно, потому что из-за этого опаздываешь на работу, и возникают проблемы".

Она также пострадала из-за задержки поездов - недавно утром ей пришлось ехать на работу два часа, хотя обычно это занимает полчаса или час.

Пассажирка Анце рассказала: "Я написала, что опаздываю, но сегодня это было не так серьезно. Но если бы я опаздывала на экзамен или что-то подобное, сразу возникли бы большие проблемы".