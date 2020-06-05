Как справиться с тревогой перед экзаменами? Советует фармацевт

Проверочные работы нередко становятся вызовом не только знаниям, но и способностям преодолеть стресс, который влияет на самочувствие и может привести к спазмам в животе, головной боли, бессоннице и ухудшению концентрации.

Дополнительное беспокойство вызывает в этом году и необходимость соблюдения связанных с Covid-19 ограничений и гигиенических мер. Рекомендации о том, как уменьшить беспокойство и хорошо себя чувствовать во время экзаменов, дает фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.

Основа успеха - здоровая и своевременная подготовка, организация учебного времени и отдых

Своевременная, систематическая подготовка к проверочным работам в конце года - вот лучшее лекарство от стресса. Это, однако, требует хороших навыков в организации времени и самомотивации, чтобы начать подготовку за несколько недель, что для неопытных молодых людей, которым предстоят экзамены, может оказаться большой проблемой.

Даже если вы занялись учебой в последний момент, нельзя забывать о физическом самочувствии и отдыхе.

"Самая распространенная ошибка у молодежи - это слишком долгая непрерывная учеба, особенно в последние дни перед экзаменами, что приводит к лишнему стрессу и неуверенности в своих знаниях, поэтому, организуя учебный процесс, нужно планировать и регулярные передышки. Чтобы быть готовым к экзамену физически и эмоционально, необходимо вовремя получать витамины, регулярно бывать на свежем воздухе, каждый день 15 минут принимать солнечные ванны, а также после долгих часов учебы освобождаться от накопленного стресса через физическую активность: расшевелить напряженное тело упражнениями, покататься на велосипеде или побегать", - советует фармацевт Зане Мелберга.

Нельзя забывать и об отдыхе глаз от учебных материалов, смарт-устройств и других экранов - готовясь к экзаменам, лучше изолироваться от потока информации в интернете, непрерывного общения с товарищами по школе и других беспокоящих действий. Если глаза сильно покраснели и устали, могут помочь успокаивающие капли для глаз, которые рекомендует врач или фармацевт.

Сбалансированное и проверенное питание в борьбе с внезапными проблемами пищеварения

Система пищеварения у каждого человека отличается, продукты действуют на нее индивидуально, ускоряя или замедляя пищеварительные процессы, поэтому питание, которое подойдет одному, не годится для другого.

Готовясь к экзаменам, нужно обеспечить регулярный цикл приемов пищи, каждый день стараясь есть в одно и то же время, а также заботиться о получении витаминов, способствующих иммунитету и хорошему самочувствию.