В Таллиннском заливе загорелся катер. Затем он утонул

В пятницу днем, 5 июня, поступило сообщение, что в Эстонии в море примерно в 500 метрах от берега горит небольшое судно. Полиция заверила, что опасности для людей нет, пишет Rus.Postimees.
Видео: Горящий катер в Таллиннском заливе
В 14:25 сообщили, что в Таллиннском заливе примерно в двух километрах от берега загорелся катер в длину почти семь метров, передает Департамент полиции и погранохраны Эстонии.
На катере был один финн, который до этого сообщил в Центр морской охраны о неполадках с мотором.
Финна эвакуировали на катере Департамента полиции и погранохраны, он не пострадал.
Катер департамента приступил к тушению судна. В 15:39 сгоревший катер утонул. Он не представляет большой опасности для окружающей среды, также нет загрязнений, которые необходимо ликвидировать.
Пожар, по предварительным данным, начался из-за неисправности двигателя.
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