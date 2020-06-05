В Таллиннском заливе загорелся катер. Затем он утонул

Видео: Горящий катер в Таллиннском заливе

В 14:25 сообщили, что в Таллиннском заливе примерно в двух километрах от берега загорелся катер в длину почти семь метров, передает Департамент полиции и погранохраны Эстонии.

На катере был один финн, который до этого сообщил в Центр морской охраны о неполадках с мотором.

Финна эвакуировали на катере Департамента полиции и погранохраны, он не пострадал.

Катер департамента приступил к тушению судна. В 15:39 сгоревший катер утонул. Он не представляет большой опасности для окружающей среды, также нет загрязнений, которые необходимо ликвидировать.

Пожар, по предварительным данным, начался из-за неисправности двигателя.

Дым виден издалека. ФОТО: Erakogu