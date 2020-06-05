Пт, 5.06.2020
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В Таллиннском заливе загорелся катер. Затем он утонул

В Таллиннском заливе горит судно.

ФОТО: Erakogu

В пятницу днем, 5 июня, поступило сообщение, что в Эстонии в море примерно в 500 метрах от берега горит небольшое судно. Полиция заверила, что опасности для людей нет, пишет Rus.Postimees.

Видео: Горящий катер в Таллиннском заливе

В 14:25 сообщили, что в Таллиннском заливе примерно в двух километрах от берега загорелся катер в длину почти семь метров, передает Департамент полиции и погранохраны Эстонии.

На катере был один финн, который до этого сообщил в Центр морской охраны о неполадках с мотором.

Финна эвакуировали на катере Департамента полиции и погранохраны, он не пострадал. 

Катер департамента приступил к тушению судна. В 15:39 сгоревший катер утонул. Он не представляет большой опасности для окружающей среды, также нет загрязнений, которые необходимо ликвидировать.

Пожар, по предварительным данным, начался из-за неисправности двигателя. 

Дым виден издалека. 

ФОТО: Erakogu

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