Полтонны динамита против туши кашалота: история о том, когда все пошло не так

12 ноября 1970 года на берег во Флоренции, штат Орегон, выбросило тушу 14-метрового восьмитонного кашалота.

Туша уже источала едкий запах, да и неприглядный вид на центральном пляже нельзя было не заметить. Властям пришлось придумывать, как избавляться от такого неприятного дара океана.

Проблема была по-настоящему серьезной как в прямом, так и в переносном смысле.

В то время пляжи в Орегоне технически классифицировались как дороги, поэтому ответственность за ликвидацию туши лежала на Департаменте дорог штата Орегон.

Там пришли к решению, которое на первый взгляд кажется простым и действенным - взорвать тушу.

Такой подход одобрили и представители ВМС США. Сказано - сделано.

Ответственность за операцию возложили на инженера департамента Джорджа Торнтона.

И не потому, что он профессионал, а потому, что его начальник на несколько дней отправился на охоту.

Как выяснится позже, это было не слишком хорошее решение.

Оценив размеры кита "на глаз", Торнтон решил, что для того, чтобы тушу разнесло на маленькие кусочки, необходимо применить 450 кг динамита. Тогда останки кашалота склюют чайки и другая живность, обитающая на пляже и в океане.

Такое количество взрывчатки не одобрил военный ветеран-взрывотехник Уолтер Уменхофер, который тут же предупредил Торнтона, что количество динамита, выбранное им, совершенно неправильное.

По мнению Уменхофера, для достижения цели достаточно было 4 кг динамита, так как самое главное в этом деле - правильно его разместить. Но взрывотехника не послушали.

Днем операции стало 12 ноября. На пляже собрались зрители. Заняли лучшие места. Вскоре они поймут, что очень зря.

В 15:45 прозвучал взрыв. Он поднял в воздух огромное облако, состоящее из песка и множества огромных кусков китового жира и костей. Их разбросало на земле вблизи зданий и парковок на значительном расстоянии от пляжа, а один из кусков нанес значительный ущерб автомобилю, перепало и зрителям. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.

При этом на деле была взорвана лишь небольшая часть кита, но теперь его части были разбросаны по всем окрестностям и источали вонь далеко за пределами пляжа.

В итоге тушу все равно пришлось вручную убирать рабочим Департамента дорог. А птицы, на которых возлагались большие надежды, после взрыва еще долгое время боялись даже приблизиться к пляжу.

После инцидента политика департамента в отношении подобных случаев изменилась: отныне выбросившихся китов или сжигают и хоронят, или просто хоронят, а если песок недостаточно глубок - то отвозят на другой пляж.

Взрыв был снят на пленку оператором Дугом Брэзилом для репортажа журналиста Пола Линнмана, который первым осветил это событие в СМИ. Саркастический репортаж продолжительностью в 3,5 минуты все еще пользуется небывалой популярностью в Сети. Согласно исследованию 2006 года, на разных каналах его посмотрели около 350 млн раз.

В апреле этого года городской муниципалитет британского Донкастера использовал эту своеобразную историю о ките из штата Орегон, чтобы побудить жителей соблюдать ограничения, связанные с коронавирусом.

В своем профиле в Twitter муниципалитет припомнил эту историю и закончил рассказ тремя вещами, которые можно извлечь из взрыва в Орегоне:

не игнорируйте советы экспертов,

иногда лучше оставаться дома и не делать ничего, чем выходить на улицу и делать что-то глупое,

если вы игнорируете советы экспертов и ведете себя как идиот, вы посыпаете остальных гниющим китом.