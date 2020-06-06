Автомобиль врезался в столб и перевернулся. Погиб пассажир

Авария с участием автомашины марки BMW произошла около 15 часов.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

В целом по стране за прошедшие сутки было зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях, за исключением одного погибшего, пострадали еще 18 человек.

В Рижском регионе произошла 71 авария, в ДТП в Риге пострадали девять человек, в том числе один пешеход и пятеро велосипедистов.

В ДТП в Видземе пострадали пять человек, в том числе один пешеход и два велосипедиста.

Два человека получили травмы в авариях, произошедших в Земгале, а по одному человеку пострадало в ДТП в Курземе и Латгале.

За прошедшие сутки на дорогах Латвии полицейские задержали восьмерых автоводителей, которые управляли авто в состоянии алкогольного опьянения, а также одного водителя в состоянии наркотического опьянения.

В общей сложности за минувшие сутки было оформлено 505 протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 249 - о превышении скорости и пять - об агрессивном вождении.