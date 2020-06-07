Полиция Эстонии: стрелок умел обращаться с оружием, пострадавшие дети в тяжелом состоянии

Полиция и прокуратура рассказали подробности в 10 часов на пресс-конференции.

По словам Ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, полиция задержала преступника, который в субботу вечером стрелял в Лихула по нескольким людям, после перестрелок, в ходе которых выстрелом задело и одного из полицейских, но он не пострадал.

События начались около 21.40, когда полиции поступило сообщение, что на заправочной станции в Лихула легковой автомобиль врезался в два автомобиля и стену дома, а водитель покинул место происшествия.

Несколько известно, подозреваемый не выходил из своего Subaru на заправке, нет также информации о том, чтобы он на заправке разговаривал с кем-либо.

Через десять минут полиции поступило сообщение, что за сбежавшим водителем едет мотоциклист, который был свидетелем аварии. Еще примерно через десять минут поступило сообщение о звуках выстрелов, сказал Кыплас.

На месте выяснилось, что стреляли в пятерых человек. Один из взрослых погиб на месте, а второй в машине скорой помощи. Ранены также один взрослый и дети в возрасте трех и пяти лет.

Состояние находящихся в больнице детей тяжелое, но стабильное, пострадавшему взрослому разрешили вернуться на домашнее лечение.

Один из погибших - ехавший за подозреваемым мотоциклист, остальные жертвы случайно оказались на место происшествия в автомобиле, в котором была молодая семья - жена, муж и двое детей.

Полиции также стала поступать информация о передвигающемся по Лихула вооруженном человеке.

На вызов отреагировало более 50 полицейских, полиция вскоре идентифицировала подозреваемого, который открыл огонь по полицейским.

В ходе перестрелки задело шлем одного из полицейских, но он не пострадал. Подозреваемый, которого задержала полиция, также не пострадал в перестрелке.

По словам ведущего прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Кристине Тамм, подозреваемый 32-летний мужчина, у которого ранее были проблемы с законом, но на данный момент нет действующих наказаний. У него есть разрешение на оружие, у него обнаружили множество огнестрельного оружия.

"По предварительным данным, подозреваемый употреблял алкоголь, но употреблял ли он что-либо еще, выяснится в ходе следствия", - сказала Тамм, добавив, что подозреваемый работал в медицинской сфере.

Дача подозреваемого расположена вблизи места преступления, но он работает в Таллинне.

"Точное число выстрелов останется, скорее всего, неизвестным, поскольку в лесу состоялся ряд перестрелок", - сказал Кыплас. Тем не менее, уже есть доказательства, что подозреваемый стрелял еще по одному проезжавшему автомобилю. "В ходе задержания подозреваемого состоялся ряд перестрелок".

Префект добавил, что требует проверки информация о членстве подозреваемого в Кайтселийте. "Известно, что он был связан с Кайтселийтом", - сказал Кыплас.

Он добавил, что у мужчины имеется навык обращения с оружием.

Кыплас добавил, что подозреваемого еще не допрашивали, поэтому невозможно дать и комментарии о мотивах его поступках.

Глава МВД Март Хельме выразил соболезнования близким людей, погибших в результате произошедшей в субботу вечером на автозаправке в Лихула стрельбы.

"Невероятно, что у нас в Эстонии могут происходить подобные события, а трагическими их делает то обстоятельство, что в этой ситуации оказываются совершенно невинные люди, особенно дети", - сказал Хельме.

"Мы должны быть благодарны полицейским, служащим подразделения быстрого реагирования, врачам и всем остальным, кто очень быстро смог взять ситуацию под контроль", - отметил Хельме.

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