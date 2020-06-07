Вс, 7.06.2020
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KNAB оштрафовал чиновников: они выписывали премии себе и родне

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ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало чиновников Циблской краевой думы за присвоение премий самим себе и своим родственникам. 

Председателя Циблской краевой думы Юриса Домбровскиса оштрафовали на 120 евро за то, что он принял решение о присвоении премии самому себе и своей родственнице в 2018 году, сообщили агентству LETA в KNAB. 

Таким образом Домбровскис допустил конфликт интересов. Штраф он оплатил в апреле этого года. 

В 2018 году не только председатель думы, но и депутаты выписали сами себе премии - каждого оштрафовали на 70 евро. Одного депутата - на 80 евро, так как он принял решение о премии своей родственнице. 

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