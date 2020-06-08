Как эстонские мультики вышли на мировой уровень

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
Мультфильмы в Эстонии – больше, чем мультфильмы. Еще с советских времен, когда эстонская анимация только зарождалась в коридорах киностудии Таллинфильм, именно мультфильмы для взрослых стали имиджевым продуктом эстонских мастеров. Таких, как Прийт Пярн. В прошлом – эколог и карикатурист – в 80-е годы 20 века он стал одним из самых известных эстонцев в мире анимации.
"Анимация или мультипликация, как тогда называли, это было официальное искусство для детей. И я думаю, что то, что эстонская анимация так быстро и сильно вышла на мировой уровень, это то, что нам удалось сделать довольно много недетских фильмов", - рассказывает Пярн журналисту Владиславу Андрееву.
Критики называют режиссера Пярна "насмешливым философом".
Недетское творчество эстонского режиссера часто раздражало московское начальство.
Ведь студия "Таллинфильм", как и все остальные студии в СССР, подчинялась Москве. Даже первый и вполне безобидный мультфильм Пярна "Кругла ли земля?" - в конце 70-х застрял в кабинетах советских чиновников: мол, и стиль рисунка не тот, и анимация не годится, да и содержание странное: ребенок обошел пешком земной шар и вернулся домой стариком, жизнь пролетела. В Москве, по словам режиссера, тогда не поняли в чем детский посыл? Это что же теперь детям не гулять, а дома сидеть?...
В итоге этот мультфильм разрешили показывать в Эстонии, но запретили в остальном Союзе. Прибалтийским авторам в тогдашней советской загранице – Эстонии, Латвии и Литве – всегда давали чуть больше свободы, чем остальным. Эстонцы этим пользовались и знали, как обходить цензуру. Например, писали одни сценарии, а снимали мультфильмы по другим, закладывали в них скрытый, часто антисоветский смысл.
Иногда, сходило с рук. А иногда и нет.
Сюрреалистический фильм Прийта Пярна "Завтрак на траве"мог и не дойти до зрителя. В 83-м цензура запретила его еще на уровне сценария. Уж слишком чуждой оказалась история. О людях, которым хотелось хоть на миг вырваться за пределы общих нормативов и бытовой серости. Преодолевая трудности, они наконец-то добиваются своей цели – и, вдали от посторонних глаз, воспроизводят сцену из картины Эдуарда Мане. Их фривольный завтрак на траве длится лишь одно прекрасное мгновение. А потом быстрый возврат в убогую реальность. Получилось кино про любовь и чувственность, которых так мало в нашем мире. Мультфильм вне идеологий и границ.
Но советские цензоры были непреклонны.
"Сказали, что никогда в Советском Союзе такой фильм не будет сделан». В 86-м, когда уже пошла перестройка, мы попробовали снова. И в Госкино главные люди поменялись, и мужик сказал, что очень хороший сценарий, мы уже давно ждем что-то такое", - рассказывает Пярн.
Таким образом, в 1987 "Завтрак на траве" все-таки вышел на экраны, и, в итоге, стал одной из самых известных работ Прийта Пярна. Мультфильм получил целый ряд международных наград и вошел в мировой список 50-ти лучших анимационных фильмов...
А мультфильм "Отель Е" начали снимать еще в советское время, а закончили уже в 92-м, в независимой Эстонии.
Фильм явно намекал на советскую безысходность, и даже тогда, на сломе эпох, после обретения Эстонией свободы, это смотрелось свежо и неожиданно.
"Это как два мира – один суперцветной, настолько сладкий, что плохо становится. И другой мир – черный, грязный, опасный. Мы нигде не говорим, что это Запад и Восток…", - делится Пярн.
Даже свой шуточный мультик, что-то вроде советской рекламы, художник превратил в настоящую драму… Семья рушится на глазах…
Видео: Балтия №36
Отец бросает жену и детей, но возвращается, чтобы… чтобы выключить свет! Этот минутный ролик в 88-ом принес Эстонии первого и последнего в ее истории Бронзового льва Каннского кинофестиваля!
В наше время Прийт Пярн руководит знаменитой студией с полувековой историй – Joonisfilm, когда-то отделившейся от Таллинфильма. Здесь, например, создали популярный мультсериал о приключениях собачки Лотте… Сегодня он хорошо известен уже во многих странах.
Сейчас Прийт Пярн создает фильмы вместе со своей женой Ольгой, художницей из Беларуси.
Они познакомились во Франции, где Ольга училась, а Прийт преподавал.
"Когда я приехала во Францию, я увидела Прийта фильмы, для меня это было большое-большое открытие. В Белоруссии я не видела фильмов, не было возможности в то время", - рассказывает Ольга.
Их совместная работа – мультфильм "Жизнь без Габриеэллы Ферри". Вновь о любви, и вновь о трудностях на пути к прекрасному. Критики говорят: "Такого кино про любовь в анимации еще не было!".
"Фильм, который мы сделали – "Жизнь без Габриеллы Ферри"… ты узнаешь, что это Прийта рука, но для каждой истории мы с Прийтом ищем новый стиль или вариацию, это никогда не одно и то же. Без базы, без умения, без понимания кинематографического языка, без художественного образования, без понятия - что такое искусство в кино и в анимации, ни один фильм не может быть сделать или быть хорошим фильмом", - рассказывает Ольга Пярн.
Это в советское время черный юмор, абсурдные ситуации, странная техника исполнения, кривоватые герои и рисунки Прийта Пярна раздражали российских коллег, да и, что скрывать, многих зрителей, привыкших к простым, правильным, понятным, а, главное, детским мультфильмам.
Но вот прошли десятилетия, и Пярн из аниматора-сумасброда превратился в революционера, а теперь и в легенду, с учениками и последователями по всему миру...
Один из них – итальянский режиссер Фраческа Россо. В знаменитой таллинской студии он работает над своим мультфильмом.
"Я люблю посещать исторические места, несколько лет назад я встретил монаха в монастыре в Италии и меня очень вдохновило это место и образ жизни. Я использовал свои впечатления, чтобы визуально создать ощущение медитации, мне нужно было преобразовать физические чувства в визуальную композицию. Я попробовал объединить две идеи вместе, так появилась история", - рассказывает Ольга Пярн.
Свои награды с международных фестивалей эстонские аниматоры давно не считают. Но в жизни, как в мультфильмах - радость часто сменяет грусть. За финансирование культурных проектов в Эстонии – же сткая конкуренция. И если кукольники на жизнь не жалуются, то рисованная авторская анимация часто проигрывает другим, коммерчески более успешным проектам. А без господдержки, говорят авторы, фестивальной анимации приходится буквально бороться за выживание, а потому мультфильмов производят мало, помещения студий часто пустуют, молодым талантам не развернуться. И что будет завтра с одним из главных эстонских брендов – авторскими мультфильмами – не знает никто.
"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.
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