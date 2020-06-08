Как эстонские мультики вышли на мировой уровень

А мультфильм "Отель Е" начали снимать еще в советское время, а закончили уже в 92-м, в независимой Эстонии.

Фильм явно намекал на советскую безысходность, и даже тогда, на сломе эпох, после обретения Эстонией свободы, это смотрелось свежо и неожиданно.

"Это как два мира – один суперцветной, настолько сладкий, что плохо становится. И другой мир – черный, грязный, опасный. Мы нигде не говорим, что это Запад и Восток…", - делится Пярн.

Даже свой шуточный мультик, что-то вроде советской рекламы, художник превратил в настоящую драму… Семья рушится на глазах…

Видео: Балтия №36

Отец бросает жену и детей, но возвращается, чтобы… чтобы выключить свет! Этот минутный ролик в 88-ом принес Эстонии первого и последнего в ее истории Бронзового льва Каннского кинофестиваля!

В наше время Прийт Пярн руководит знаменитой студией с полувековой историй – Joonisfilm, когда-то отделившейся от Таллинфильма. Здесь, например, создали популярный мультсериал о приключениях собачки Лотте… Сегодня он хорошо известен уже во многих странах.

Сейчас Прийт Пярн создает фильмы вместе со своей женой Ольгой, художницей из Беларуси.

Они познакомились во Франции, где Ольга училась, а Прийт преподавал.

"Когда я приехала во Францию, я увидела Прийта фильмы, для меня это было большое-большое открытие. В Белоруссии я не видела фильмов, не было возможности в то время", - рассказывает Ольга.

Их совместная работа – мультфильм "Жизнь без Габриеэллы Ферри". Вновь о любви, и вновь о трудностях на пути к прекрасному. Критики говорят: "Такого кино про любовь в анимации еще не было!".

"Фильм, который мы сделали – "Жизнь без Габриеллы Ферри"… ты узнаешь, что это Прийта рука, но для каждой истории мы с Прийтом ищем новый стиль или вариацию, это никогда не одно и то же. Без базы, без умения, без понимания кинематографического языка, без художественного образования, без понятия - что такое искусство в кино и в анимации, ни один фильм не может быть сделать или быть хорошим фильмом", - рассказывает Ольга Пярн.

Это в советское время черный юмор, абсурдные ситуации, странная техника исполнения, кривоватые герои и рисунки Прийта Пярна раздражали российских коллег, да и, что скрывать, многих зрителей, привыкших к простым, правильным, понятным, а, главное, детским мультфильмам.

Но вот прошли десятилетия, и Пярн из аниматора-сумасброда превратился в революционера, а теперь и в легенду, с учениками и последователями по всему миру...

Один из них – итальянский режиссер Фраческа Россо. В знаменитой таллинской студии он работает над своим мультфильмом.

"Я люблю посещать исторические места, несколько лет назад я встретил монаха в монастыре в Италии и меня очень вдохновило это место и образ жизни. Я использовал свои впечатления, чтобы визуально создать ощущение медитации, мне нужно было преобразовать физические чувства в визуальную композицию. Я попробовал объединить две идеи вместе, так появилась история", - рассказывает Ольга Пярн.

Свои награды с международных фестивалей эстонские аниматоры давно не считают. Но в жизни, как в мультфильмах - радость часто сменяет грусть. За финансирование культурных проектов в Эстонии – же сткая конкуренция. И если кукольники на жизнь не жалуются, то рисованная авторская анимация часто проигрывает другим, коммерчески более успешным проектам. А без господдержки, говорят авторы, фестивальной анимации приходится буквально бороться за выживание, а потому мультфильмов производят мало, помещения студий часто пустуют, молодым талантам не развернуться. И что будет завтра с одним из главных эстонских брендов – авторскими мультфильмами – не знает никто.

"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.