Цены в латах, чебуреки в целлофане и доставка на дом. Чем и как живут рынки Пардаугавы

Рынки - это всегда в какой-то степени зеркало общества, показатель наших потребительских привычек и вкусовых пристрастий. Суетливые или не очень, фермерские с натертыми до блеска витринами или со сколоченными из дерева прилавками с сомнительным контингентом у входа. На прошлой неделе, еще до окончания режима чрезвычайной ситуации, я прогулялась по нескольким рынкам Пардаугавы. Кажется, мне есть что рассказать.

Первая остановка - рынок Dammes в Иманте. Не путать с одноименным торговым центром!

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Здесь все "по-настоящему". Прилавки с булочками в целлофановых пакетах, стенды с одеждой и хлопковыми женскими сорочками, стенд с польской косметикой - на витрине в качестве "тестеров" стоят открытые тюбики губной помады с перламутровым оттенком.

У входа в туалет - стол работницы, которая принимает оплату за посещение уборной.

Она пересчитывает центы, а потом предлагает отмотать нужное количество туалетной бумаги от рулона, который стоит тут же, на ее столе.

Рынок Dammes открылся в 1995 году. Спустя шесть лет, в 2001-м, помещение реконструировали - на месте маленьких ларьков из дерева построили торговый павильон с небольшой парковкой.

Долгое время этот рынок был практически единственным местом (не считая небольших стендов фермеров у торговых центров) микрорайона, где можно было приобрести свежую, "немагазинную" продукцию.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Однако в 2019 году в Иманте, в бывшем здании закрывшегося магазина Prisma, открылся новый Имантский рынок. Он современный, чистый и… немного не настоящий. Здесь есть свежая фермерская продукция, торговлю ведут маленькие домашние производители, но нет эстетики настоящего рынка. Да и цены выше, чем на том же Dammes.

В том, что из-за открытия нового, современного рынка своих постоянных клиентов торговцы старого имантского рынка не потеряют, уверены и сами торговцы.

"Все оживает, людей становится больше", - рассказывает женщина за прилавком.

На рынке достаточно многолюдно, но люди не толкаются и, кажется, не спешат задерживаться после того, как вычеркнули из своего списка покупок все позиции. О режиме чрезвычайной ситуации и распространении Covid-19 здесь напоминают лишь дезинфекторы рядом с лотком для монет на прилавках и информационные плакаты, напоминающие о необходимости соблюдать дистанцию два метра и рассказывающие, как правильно мыть руки.

Галерея: Чем живет рынок Dammes в Иманте

Кстати, о плакатах. На рынке Dammes мне удалось увидеть то, что вы, пожалуй, не найдете больше нигде. Плакат, сообщающий, что "Латвия растет" и перешла на евро! Ну а вдруг вы не знали? Тут же и таблица конвертации - из латов в евро. Видимо, для удобства посетителей.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Забавно, но о латах нам напоминает и вывеска небольшого кафе, которое находится на втором этаже. "Большой хоккей на большом экране. Пиво - только 0,99 Ls". Вот такая застывшая история.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Справа от входа расположены торговые места продавцов мяса. Интересное наблюдение: если в мясном павильоне Рижского центрального рынка за прилавками вы сможете увидеть лишь каких-то 4-5 мужчин, что является меньшинством, то здесь почти все торговцы мясной продукцией - представители сильного пола.

Недалеко от входа, прямо внутри ангара рынка, находится маленькая будочка с надписью "Чебуреки". Так уж повелось, что на рынках Риги это такая традиционная еда. За чебуреками выстраивается очередь и на Центральном рынке, и в Иманте, и на маленьком рынке Tipo, который является второй точкой нашего маршрута.

Маленькое окошко, кухня, отделенная шторой, евро с небольшим, и вот уже у вас в руках горячий чебурек, который можно съесть тут же, стоя прямо на рынке, или прямо у входа у парковки рынка Dammes, любуясь на немногочисленных продавцов цветов и находящийся прямо напротив пункт приема стеклотары - от четырех до шести центов за стеклянную бутылку пива.

Кстати, многие ценители настоящего, "сурового" стрит-фуда (а не всех этих ваших фалафелей и мини-бургеров с устричным соусом) сравнивают чебуреки с имантского рынка с теми, которые когда-то продавались с Межапарке. Последние, кстати, не исчезли, как думают многие, а "переехали" в Юрмалу.

Вторая остановка - рынок Tipo у станции Иманта в Золитуде

"Чем дальше от центра, тем несговорчивей продавцы", - перекидываемся парой фраз с фотографом после того, как слышим недовольное шушуканье торговцев о том, что, мол, что это они сюда приперлись и что ищут. К коммуникации на этом рынке не открыты, особенно если у тебя в руках фотоаппарат.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Хотя это даже и не рынок, а скорее - несколько торговых точек под одной крышей, которые начинаются с кафе, где можно купить уже упомянутые чебуреки, а заканчиваются алкогольным аутлетом.

Галерея: Рынок Tipo в Золитуде изнутри

Ларьки с молочной продукцией; все те же булочки в целлофановых пакетах и трубочки с вареной сгущенкой; прилавок с мясом; магазинчик с конфетами и печеньем; ломбард и услуги ювелира, а также несколько стендов с "аксессуарами" - шапками, заколками, кольцами и прочим. На улице торгуют цветами и изделиями из овечьей шерсти - одеялами и тапками.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Задерживаться здесь не хочется, да и нет смысла. Местные говорят, что сюда удобно зайти, если нужно приобрести что-то по дороге домой со станции, на которой останавливается электричка из центра Риги и из Тукумса.

Третий (и последний) пункт маршрута - Агенскалнский рынок

У старейшего и самого большого рынка в Пардаугаве "тяжелая судьба". В конце ноября 2017 года Рижская дума объявила, что он закрывается на реконструкцию, поскольку здание находится в плачевном состоянии.

Местные таким решением были недовольны - выходили на протесты под руководством оппозиционных политиков, собирали подписи на платформе общественных инициатив.

В Рижской думе сказали, что рынок будет, но "не за деньги думы", а позже нашелся арендатор - с SIA Kalnciema iela договор заключили на 30 лет.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Вновь рынок открылся в августе 2018 года. Но не полностью. Пока здесь возобновлена лишь уличная торговля - для того, чтобы рынок начал полноценную работу, необходимы инвестиции, которые оцениваются примерно в 10 миллионов евро.

Новые хозяева Агенскалнского рынка - это хозяева Калнциемского квартала.

Это заметно в "философии" торговых мест - на прилавках самые фотогеничные овощи из всех, что вы видели. Маринованные огурцы в идеально прозрачном "аквариуме". Здесь все "вылизано".

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

"Я уже забыла, как здесь все выглядит, три месяца не работала", - говорит женщина преклонного возраста, перекладывающая свой товар с места на место, рядом стоящей девушке, которая продает овощи и фрукты.

Со смягчением ограничений, связанных с Covid-19, на рынок вернулись постоянные продавцы. Постепенно возвращаются и покупатели. Не спеша.

Во многом это связано и с ценовой политикой - сюда не приходят те, кто идет на рынок из-за низких цен, сюда идут люди, отдающие предпочтение крестьянским и фермерским продуктам. И если на мероприятия, проходящие в квартале Калнциема, собирается преимущественно платежеспособная аудитория, то здесь - как получится.

Галерея: Что сейчас происходит на рынке в Агенскалнсе?

У ларька с копченостями выстраивается небольшая очередь - этого продавца хорошо знают, свою продукцию он регулярно продавал здесь и до пандемии - он охотно общается со всеми желающими, а сомневающимся отрезает небольшие кусочки для того, чтобы просто попробовать.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Интересно, что рынок адаптировался не только под современные тренды - у рынка есть страница в Facebook и Instagram, - но и под новые потребительские привычки во время чрезвычайной ситуации, когда многие рижане, соблюдавшие режим самоизоляции, стали отдавать предпочтение заказу продуктов на дом. Согласно информации на вывеске, расположенной прямо у входа, и на домашней странице, теперь всю продаваемую на Агенскалнском рынке продукцию можно получить с доставкой. Стоимость услуги - пять евро.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Еще несколько лет назад мы искренне радовались возможности не тащить все необходимое из ближайшего продуктового магазина в своих руках, а получить аккуратно упакованные пакеты с провизией из популярного супермаркета у порога своего дома.

Сейчас же не удивимся тому, что некий человек на автомобиле, заряжаемом из электрической розетки, в маске и перчатках привезет нам крестьянские яйца с налипшими перьями курицы, которая не сидела в клетке, а с гордо поднятой головой гуляла по двору и даже, возможно, слушала при этом классическую музыку.

Все меняется. Рынки - не исключение.