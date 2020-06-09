Ну наконец-то можно купить джинсы, потрепанные львами!

Как пишет "Нож", за 639 долларов (70 000 иен) все желающие могут купить такие джинсы. Вы можете выбрать сами размер, но как и насколько сильно будут потрепаны джинсы - решать льву. Джинсы можно приобрести в интернет-магазине зоопарка.