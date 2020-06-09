Вт, 9.06.2020
Пандемия представляет собой замечательный инструмент для дезинформаторов, когда используются уже давно известные клише, но в новом свете. Марцис Балодис, исследователь Восточно-европейского центра исследований

Ну наконец-то можно купить джинсы, потрепанные львами!

ФОТО: Pixabay

Японский зоопарк на острове Хоккайдо Sapporo Zoo нашел свой способ борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией: продавать джинсы, потрепанные львами. 

Как пишет "Нож", за 639 долларов (70 000 иен) все желающие могут купить такие джинсы. Вы можете выбрать сами размер, но как и насколько сильно будут потрепаны джинсы - решать льву. Джинсы можно приобрести в интернет-магазине зоопарка. 

ФОТО: Пресс-фото

Кроме того, зоопарк предлагает приобрести серьги с перьями попугаев, украшения из змеиной кожи и картины, нарисованные козами и обезьянами.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

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