Ну наконец-то можно купить джинсы, потрепанные львами!

Японский зоопарк на острове Хоккайдо Sapporo Zoo нашел свой способ борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией: продавать джинсы, потрепанные львами.
Как пишет "Нож", за 639 долларов (70 000 иен) все желающие могут купить такие джинсы. Вы можете выбрать сами размер, но как и насколько сильно будут потрепаны джинсы - решать льву. Джинсы можно приобрести в интернет-магазине зоопарка.
Кроме того, зоопарк предлагает приобрести серьги с перьями попугаев, украшения из змеиной кожи и картины, нарисованные козами и обезьянами.
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