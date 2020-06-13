Шаман Габышев и другие: в Россию возвращается карательная медицина?

"Тенденция к возрождению карательной психиатрии"

"Сегодня в России есть тенденция к возрождению системы карательной психиатрии, хотя по масштабам она и не сопоставима с советской", - говорит в интервью DW правозащитник и журналист, сооснователь Независимой психиатрической ассоциации России

Александр Подрабинек. Десятилетия он посвятил изучению политических злоупотреблений с использованием психиатрии в СССР. В итоге Подрабинек написал книгу "Карательная медицина", в которой проанализировал случаи около 200 жертв.

Принудительное психиатрическое лечение он считает репрессивным методом из прошлого, к которому нынешняя власть прибегает, "когда привлекать людей по какому-то уголовному делу не очень удобно или для этого нет оснований". В современной России этот метод пока применяется в "эксклюзивных" случаях, указывает Подрабинек.

"Однако попытки возродить такую систему налицо, и случай с шаманом Габышевым это демонстрирует", - добавляет он.

Дело шамана он считает политически мотивированным. "С одной стороны, они (люди, находящиеся у власти. - Ред.) могли воспринять с опасением его угрозы "изгнать Путина", а с другой - у них просто не хватило самоиронии, чтобы отнестись к этому адекватно. Это не те монархи, которые имели смелость держать при себе шутов, говорящих им правду", - подчеркивает Подрабинек.

Психиатрическое лечение как способ дискредитации

О тенденции направлять на психиатрическое обследование людей, выступающих с критикой в адрес власти, говорит в интервью DW и доктор исторических наук, политический аналитик Валерий Соловей. По его мнению, эта тенденция особенно заметна в провинции, но не только. "Это как две капли воды похоже на то, что происходило в СССР с диссидентами в 1960-1970-х годах прошлого века. Даже препараты часто используются те же самые, с поправкой на более совершенную фармакологию", - отмечает он.

"Политически мотивированную психиатрию" Соловей называет инструментом, к которому власти прибегают, чтобы избежать мер откровенно репрессивного характера.

"Это очень удобно: "Нет, он не политический оппозиционер, он просто невменяемый человек", - объясняет эксперт логику действий власти.

По мнению Валерия Соловья, подобные меры бывают нужны власти и для того, чтобы дискредитировать неудобного человека или просто отделаться от него. Таким образом, стать жертвой принудительного психиатрического лечения может и человек, не имеющий никакого отношения к политике, то есть практически каждый.

Правозащитник Алексей Прянишников вспоминает о случае с московской пенсионеркой Натальей Шубиной. 15 апреля 63-летняя женщина вместе с сыном отправилась в аптеку. Когда к ней подошла группа сотрудников полиции, чтобы проверить документы, она повела себя очень эмоционально, рассказывает Прянишников. В итоге ее посадили в машину и отправили в психбольницу. Полиция настаивала на принудительной госпитализации Шубиной, но суд ходатайство отклонил.

Как защититься от угрозы принудительной госпитализации

"Если у человека есть адвокат, нанятый по договору, а не предоставленный государством, шансы на благополучное разрешение ситуации велики", - делится опытом Алексей Прянишников. По его словам, столкнувшись с угрозой принудительной госпитализации, очень важно сохранять спокойствие и настоять на том, чтобы позвонить родственникам и адвокату. Со своей стороны политолог Валерий Соловей рекомендует сделать все, чтобы привлечь внимание СМИ.

"Публичность - это не стопроцентная защита, но это единственное, что хоть как-то способно вас защитить", - говорит он.

"Сегодня в России много психиатров, которые искренне возмущаются практикой принудительной госпитализации и попытками использовать ее в политических целях, - отмечает правозащитник Александр Подрабинек. - Врачи находят в себе смелость упираться и не следовать настоятельным рекомендациям следователей, в том числе ФСБ, так что у них не получается то, что так легко получалось раньше".

Что касается шамана Александра Габышева, то 2 июня суд в Якутске удовлетворил иск психиатрического диспансера о его принудительной госпитализации, поданный на 16 дней позже срока, предусмотренного для этого законодательством, сообщил DW Алексей Прянишников.

По данным Российского общества психиатров, историей Александра Габышева заинтересовалась Всемирная психиатрическая ассоциация. Кроме того, 3 июня член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Борис Менделевич обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой поручить РОП проверить корректность оценки состояния психического здоровья Александра Габышева и обоснованность его принудительной госпитализации.

На направленный РОП запрос DW о том, знают ли члены общества о случаях назначения принудительного психиатрического лечения в политических целях в современной России, к моменту публикации материала ответа получено не было.