Ср, 10.06.2020
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Самый модный топ этого лета: почему все так внезапно его полюбили?

ФОТО: instagram.com/xeniaadonts/

В последнее время все чаще можно заметить на модницах в Instagram простой желтый топ с подчеркнутыми плечами. Примерить его успели уже многие, но откуда он пришел, и почему его так полюбили? Рассказывает Harper's Bazaar.

Как пишет издание, этот топ не такая уж и новинка в Сети, а называется он просто: Muscle Tee. Кроме того, это - один из главных хитов минималистичной нью-йоркской бренда Frankie Shop.

Вы точно его уже не раз видели - просто в других расцветках, скорее всего, - в черных и белых. Нежно-желтые варианты же стали чем-то новым. Как выяснилось, это коллаборация Frankie и известного французского блогера Камиль Шарьер*.

*Основательница всемирно известного роскошного блога о моде Camile over the Rainbow.

Данные топы были выпущены для благотворительных целей: вся выручка от их продажи пойдет в поддержку "Красному Кресту". В свою очередь, за каждый пост с хэштегом #letthesunchainin на счет организации будут переводить еще по доллару. Главное, что топа на фото может и не быть - главное, чтобы присутствовало что-то желтое.

А как вам такие топы? 

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