Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом

Трушкин был госпитализирован около месяца назад с коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала в тяжелой форме, писателя пришлось подключить к ИВЛ.

Три недели Трушкин лежал в реанимации, но затем ему стало лучше и его перенаправили в обычную палату. К сожалению, через несколько дней состояние Трушкина ухудшилось.

Сообщается, что ранее супруга Трушкина переболела вирусом в легкой форме.

Анатолий Трушкин выступал на сцене со своими произведениями и писал номера для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и других. Был членом Союза юмористов России, дважды удостаивался премии "Золотой теленок".