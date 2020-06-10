Ср, 10.06.2020
Мы немного в лучшей ситуации, чем прогнозировалось, потому что прогнозы составлялись в начале марта, когда закрывались такие регионы и экономики, как Испания и Италия. Кроме того, мы не могли предвидеть объем ограничений. Янис Рейрс, министр финансов.

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, сообщает Telegram-канал Mash. Писателю было 78 лет.

Трушкин был госпитализирован около месяца назад с коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала в тяжелой форме, писателя пришлось подключить к ИВЛ. 

Три недели Трушкин лежал в реанимации, но затем ему стало лучше и его перенаправили в обычную палату. К сожалению, через несколько дней состояние Трушкина ухудшилось.

Сообщается, что ранее супруга Трушкина переболела вирусом в легкой форме.

Анатолий Трушкин выступал на сцене со своими произведениями и писал номера для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и других. Был членом Союза юмористов России, дважды удостаивался премии "Золотой теленок".

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