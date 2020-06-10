Воланы, цветочные принты и деним: какие юбки этим летом будут носить модницы

Самые актуальные тренды сезона идут рука об руку с женщинами телевидения STV Pirmā!, а также призывом торгово-развлекательного центра Akropole отдаться женственности и 30 дней в июне надевать юбки и платья. Чтобы не потеряться в желаниях и в широком ассортименте торгово-развлекательного центра Akropole, стилисты Анита Алтмане и Юлия Вербицкая дают рекомендации по модным тенденциям и актуальным событиям нового сезона.

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Живость воланов

Летний сезон этого года знаменует разнообразие и живость, а заметная новинка – явное возвращение женственности. Это подчеркивается разнообразием воланов в одежде. "Стать еще более соблазнительной - это одеться в платья, блузки и юбки с воланами. Этот небольшой декоративный элемент придаст выразительности классическим моделям. Будут актуальны как небольшие рюши в стиле бохо, так и впечатляющая волна в лучших испанских традициях", - говорит стилист Анита Алтмане.

Стилист Юлия Вербицкая также рекомендует выбирать в этом сезоне воланы:

"Воланы - это красивый летний тренд, но будьте осторожны с ними, поскольку воланы и драпировки могут увеличить очертания тела. Следует отметить, что воланы, которые являются вертикальными, не создают большого объема и даже визуально растягивают фигуру. Главное правило - не одеваться в воланы от ушей до пяток. Рекомендую выбирать одну вещь с воланами и сочетать ее с чем-то более простым".

Платья и юбки - ключ к женственному образу

Для женственного образа этим летом выбирайте платья разной длины, которые доступны практически во всех магазинах. Платья могут быть изготовлены из тканей с пестрыми цветочными мотивами, характер которых может варьироваться от романтических цветочков до рисунков в стиле обоев 60-х годов.

"Стиль Boho определенно станет этим летом одним из лидеров. Он проявится как в длинных платьях с оборками и воланами, так и в нежных цветочных узорах. Какие бы комбинации вы ни делали, остерегайтесь единообразия. Лучшие образы основаны именно на противоположностях.

Юбка в стиле бохо хорошо сочетается со спортивной джинсовой или бомберовой курткой.

Плиссированная юбка средней длины будет стилистически хорошо контрастировать с классическим жакетом, а сладость романтичного длинного платья будет прекрасно "разбавлена" тяжелыми кожаными сандалиями", - указывает Анита Алтмане.

На победоносное шествие цветочного узора также обращает внимание и Юлия Вербицкая:

"Цветочный принт отлично смотрится на юбке и платьях, что пригодится участницам "STV Pirmā!" и посетительницам торгово-развлекательного центра. Также актуальными являются платья с пышными рукавами, кружево, юбки и платья с запа'хом, которые идеально подойдут для любой фигуры. Единственное, за чем необходимо следить - это силуэты. Именно силуэт может создать старомодный образ. Юбки и платья сезона-2020 года должны быть не облегающими, а свободно ниспадающими".

В этом сезоне смело можно выбирать нестандартную джинсовую одежду, в том числе юбки и даже вечерние платья из денима. Выбор жакета oversize также считается "горячим" трендом в этом сезоне - сочетая большую куртку с юбкой-карандашом, вы сохраните женственность и не потеряете актуальности.