Саботаж против собственных жителей, а не Сейма. Пуце о нежелании самоуправлений сотрудничать

Он подчеркнул, что административно-территориальная реформа и создание более крупных самоуправлений необходимо потому, что многие небольшие самоуправления не в состоянии привлечь инвестиции. По реформе многие могли высказать свое мнение, состоялись дискуссии по поданным предложениям и, хотя многие из них были отклонены, все они рассматривались, сказал министр.

Пуце напомнил, что самоуправления - не частные лица, а управляющие органы, на которые законом возложены обязанности, и они должны их выполнять. "Отказ от сотрудничества или саботаж в реализации административно-территориальной реформы будет направлен против собственных жителей, а не против меня или парламента", - сказал министр.

Галерея: Пикет у здания Сейма против административно-территориальной реформы

На вопрос, сможет ли Министерство охраны среды и регионального развития проконтролировать, как реализуется административно-территориальная реформа, Пуце ответил, что теперь перед самоуправлениями стоит несколько задач, например, подготовить проекты объединения, разработать общие стратегии развития и документы планирования.

"Если мы увидим, что закон нарушается, мы постараемся это предотвратить", - сказал министр.

Как сообщалось, реформа предусматривает, что с 1 июля 2021 года в Латвии будет 42 самоуправления вместо нынешних 119. Многие самоуправления возражают против объединения и считают, что реформа не имеет достаточных обоснований.