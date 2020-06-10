Ср, 10.06.2020
Мы немного в лучшей ситуации, чем прогнозировалось, потому что прогнозы составлялись в начале марта, когда закрывались такие регионы и экономики, как Испания и Италия. Кроме того, мы не могли предвидеть объем ограничений. Янис Рейрс, министр финансов.

С июля 2021 года в Латвии будет 42 самоуправления

ФОТО: LETA

С 1 июля 2021 года в Латвии будет 42 самоуправления, предусматривает утвержденный Сеймом в окончательном чтении закон об административно-территориальной реформе.

За закон проголосовали 58 депутатов, 12 были против, 20 воздержались.

Закон предусматривает создание 42 самоуправлений вместо 119 нынешних.

В соответствии с предложением президента Эгила Левитса предусмотрено, что до 31 декабря этого года будет разработан законопроект о правах местных общин (городских и волостных) демократически избирать своих представителей и участвовать в рассмотрении вопросов местного значения.

Также учтено предложение президента о том, что принадлежность городов и волостей историческим областям Латвии - Видземе, Латгале, Курземе, Земгале и Селии - будет регулироваться отдельным законом, который также еще предстоит разработать.

Закон предусматривает, что Кабинет министров установит порядок, как в контексте административно-территориальной реформы до 1 декабря 2021 года будет финансироваться разработка документов планирования новых краев.

Согласно закону, с 1 июля 2021 года статус городов получат Кокнесе и Иецава, а Адажи, Марупе и Кекава смогут стать городами с 1 июля 2022 года.

Закон предусматривает деление городов на города государственного значения и краевые города. Статус города государственного значения присвоен Даугавпилсу, Елгаве, Екабпилсу, Юрмале, Лиепае, Огре, Резекне, Риге, Валмиере и Вентспилсу.

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