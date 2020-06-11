Его выбирает даже Мадонна! Где встретить знаменитого дизайнера из Латвии и купить его работы

Галерея: Одежда от Fyodor Golan

Fyodor Golan - бренд со смелым почерком, который был создан в Лондоне в 2011 году модным тандемом - Федором Подгорным и Голаном Фридманом.

У нас есть повод для гордости: Федор Подгорный - родился и вырос в Латвии!

Дуэт является регулярным участником Лондонской недели моды, лауреатом множества конкурсов, а одежда дизайнеров представлена в престижных модных магазинах по всему миру.

Среди звездных клиентов бренда - певицы Рианна, Мадонна, Леди Гага, а также модели Белла и Джиджи Хадид. Но на этом звездный список не заканчивается!

Цены? Начина от 40 евро! Где и когда? 13 и 14 июня в Старой Риге на улице Аудею, 15. Второй этаж. Вход: с 10:00 до 19:00. Больше информации ищите на facebook/FG_event и www.fyodorgolan.com.

Напомним, что стиль Fyodor Golan оценили и принцесса Малайзии Эзурин и принцесса Брунея Саманта Ричелл!