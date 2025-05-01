Латвия отмечает 105-ю годовщину созыва Учредительного собрания

В честь годовщины в 12:00 на месте упокоения президента Яниса Чаксте на Втором лесном кладбище в Риге состоится церемония возложения цветов, в которой примут участие президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня, члены президиума Сейма и депутаты, министры, представители Конституционного суда и члены семьи Чаксте.

Учредительное собрание собралось на свое первое заседание 1 мая 1920 года, и люди с энтузиазмом отпраздновали его созыв, выйдя на улицы с демонстрациями поддержки.

Учредительное собрание, задачей которого была разработка конституции независимой Латвии, было избрано в соответствии с современными, прогрессивными по западноевропейским стандартам принципами - демократическим путем, с предоставлением права голоса обоим полам, с уважением интересов национальных меньшинств и других свобод.

На выборах в Учредительное собрание 17 и 18 апреля 1920 года проголосовало почти 85% зарегистрированных избирателей. В состав Учредительного собрания вошли представители различных политических сил. В его состав вошли социал-демократы, латвийские гражданские партии, представители национальных меньшинств и другие партии.

Первоначально в Конституционное собрание было избрано 150 депутатов по 16 спискам. Осенью 1920 года к нему присоединились еще два депутата от Северовидземских регионов, где выборы в апреле не проводились, поскольку в то время они еще находились под контролем эстонской армии.

Председатель Народного совета Чаксте стал председателем Учредительного собрания. Председатель первого всенародно избранного законодательного органа также исполнял функции главы государства.

Главной задачей Учредительного собрания была разработка конституции. В то же время был принят ряд других законов. В повестку дня вошли вопросы регулирования деятельности государственного управления и судов, территориального устройства Латвии, финансовой и социальной системы, а также многие другие вопросы.

Учредительное собрание на 213 заседаниях приняло 205 законов, в том числе закон о выборах в Сейм. Учредительное собрание действовало до 7 ноября 1922 года, когда состоялось первое заседание Сейма.