По мере приближения ящура к Латвии на дорогах может быть введен ветеринарный контроль

Он подчеркнул, что ветеринарный контроль отличается от пограничного контроля и государственные границы в данном случае закрываться не будут.

Краузе указал, что для ограничения распространения ящура разработан план действий, за исполнение которого будет отвечать Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) в тесном сотрудничестве с Государственной полицией и Пограничной охраной.

План предусматривает введение подобных проверок в случае появления болезни, например, на территории Литвы.

В случае появления заболевания в Латвии будут определены зоны с различным уровнем ограничений, включая строго охраняемые зоны, куда будет запрещен въезд постороннего транспорта, пояснил министр.

Он также отметил, что в данный момент речь идет только об информативных мерах. Однако если болезнь появится в Польше, Министерство земледелия вместе с PVD рассмотрит дальнейшие шаги, включая введение ветеринарного контроля на границе и установку дезинфекционных ворот.

На данный момент в распоряжении Латвии находятся около 15 мобильных дезинфекционных установок, но отсутствуют дезинфекционные ворота. Поэтому Министерство земледелия подготовило запрос на выделение средств для их приобретения, так как в случае широкого распространения болезни дезинфекция только колес автомобилей будет недостаточной.

PVD продолжает переговоры с Государственной полицией и Пограничной охраной о мерах по ограничению распространения болезни в случае возникновения рисков.