По мере приближения ящура к Латвии на дорогах может быть введен ветеринарный контроль

По мере приближения ящура к границе Латвии на государственных дорогах будет введен ветеринарный контроль, сообщил агентству LETA министр земледелия Арманд Краузе (СЗК).
Он подчеркнул, что ветеринарный контроль отличается от пограничного контроля и государственные границы в данном случае закрываться не будут.
Краузе указал, что для ограничения распространения ящура разработан план действий, за исполнение которого будет отвечать Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) в тесном сотрудничестве с Государственной полицией и Пограничной охраной.
План предусматривает введение подобных проверок в случае появления болезни, например, на территории Литвы.
В случае появления заболевания в Латвии будут определены зоны с различным уровнем ограничений, включая строго охраняемые зоны, куда будет запрещен въезд постороннего транспорта, пояснил министр.
Он также отметил, что в данный момент речь идет только об информативных мерах. Однако если болезнь появится в Польше, Министерство земледелия вместе с PVD рассмотрит дальнейшие шаги, включая введение ветеринарного контроля на границе и установку дезинфекционных ворот.
На данный момент в распоряжении Латвии находятся около 15 мобильных дезинфекционных установок, но отсутствуют дезинфекционные ворота. Поэтому Министерство земледелия подготовило запрос на выделение средств для их приобретения, так как в случае широкого распространения болезни дезинфекция только колес автомобилей будет недостаточной.
PVD продолжает переговоры с Государственной полицией и Пограничной охраной о мерах по ограничению распространения болезни в случае возникновения рисков.
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