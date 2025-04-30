Израиль в огне. Все спасательные службы и ЦАХАЛ брошены на тушение пожара, охватившего центр страны

Сильный ветер и засушливая погода могли привести к возгораниям, но полиция также не исключает версии об умышленном поджоге и теракте.

В среду в стране проходит День памяти израильских солдат, павших во всех войнах, и жертв терактов. Этот день традиционно перетекает в День независимости, который обычно в стране отмечается очень широко, кроме последних двух лет после нападения 7 октября.

В этот раз власти страны решили частично вернуться к привычному формату, на четверг планировались концерты и различные мероприятия по всей стране, которые уже отменены в городах, оказавшихся в эпицентре пожара и вокруг него.

Тушение пожара с самолета Фото: AHMAD GHARABLI/AFP

Представители израильских властей и СМИ Израиля напоминают о недавних заявлениях ХАМАС, который призывал «жечь израильские поля и города».

Расследованием версии о теракте занимается отдельная комиссия. Три человека арестованы в пригородах Иерусалима по подозрению в умышленном поджоге.

С утра в палестинских соцсетях появились тысячи призывов поджигать израильские территории дальше, хотя это и не говорит о том, что пожар изначально возник искусственным образом.