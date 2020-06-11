Мэрия Москвы запустит программу "Миллион призов". Для тех, кто придет на голосование

В этом выпуске:

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Московские власти обещают разыграть денежные сертификаты между теми, кто придет на голосование по поправкам в Конституцию. Как еще идет борьба за явку и не нарушается ли при этом закон?

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Московские власти обещают разыграть денежные сертификаты между теми, кто придет на голосование по поправкам в Конституцию

Мэрия Москвы c 25 июня запустит программу "Миллион призов", направленную, как утверждают власти, на "стимулирование потребительского спроса".

Участниками акции смогут стать те москвичи, которые участвовали в голосовании по поправкам к Конституции, сообщили в мэрии.

В рамках программы москвичи получат подарочные сертификаты – их можно будет обменять на товары, услуги или скидки в более чем трех тысячах магазинов. Власти ожидают, что будет выдано более 2 млн сертификатов. Их начнут раздавать в день начала досрочного голосования по поправкам к Конституции – 25 июня. Потратить их можно будет до 31 декабря 2020 года.

"Правила участия в этой акции следующие: каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательные участки и проголосует, получит уникальный цифровой код, и будут разыграны баллы", – рассказал руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк. Эти баллы затем можно будет обменять на портале "Активный гражданин".

Как сообщили РБК в пресс-службе сети продуктовых супермаркетов "Азбука вкуса", номинал сертификатов составит от 1 до 4 тысяч рублей ($14-57). Финансирование программы будет осуществляться за счет бюджетных средств.

"Мы рассчитываем, что эта акция по стимулированию потребительского спроса совокупно может составить до 10 млрд рублей, которые буквально в ближайшие несколько месяцев будут запущены в экономику города", – сообщил Немерюк.

Он добавил, что "такие программы проходят практически по всему миру, их очень много, когда правительство дает различные сертификаты и купоны, чтобы помочь бизнесу выйти из рецессии". Примеры конкретных стран чиновник не назвал.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля, также с 25 июня можно будет голосовать досрочно. В числе поправок – "обнуление" сроков Владимира Путина, что позволит ему оставаться у власти до 2036 года, закрепление статуса русского языка как "языка государствообразующего народа", определение брака как союза мужчины и женщины, запрет "фальсификации истории" и другие. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 11.06.2020

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