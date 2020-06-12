Армена Джигарханяна выписали из больницы

84-летний советский и российский артист Армен Джигарханян был выписан домой из больницы. Напомним, 8 июня в СМИ появилась информация, что актер был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом пишет StarHit.ru.
После информации о госпитализации сын Джигарханяна сказал прессе, что состояние его отца в норме и его здоровью ничего не угрожает.
12 июня СМИ сообщили, что артиста выписали из больницы.
"Все в порядке, Армен Борисович уже дома, его выписали... Он был на обследовании, его там хорошо подлечили. Настроение хорошее, чувствует себя хорошо, как погода наладится, будем планировать выезд за город, - близкий друг актера Артур Согомогян.
Напомним, 8 июня в СМИ появилась информация о госпитализации актера. Сообщалось, что он перенес инсульт и находится в реанимации.
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