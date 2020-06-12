Армена Джигарханяна выписали из больницы

"Все в порядке, Армен Борисович уже дома, его выписали... Он был на обследовании, его там хорошо подлечили. Настроение хорошее, чувствует себя хорошо, как погода наладится, будем планировать выезд за город, - близкий друг актера Артур Согомогян.