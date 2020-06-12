Проблемы с циститом во время купального сезона: как избежать и лечить?

"В любом случае, у женщин цистит может начаться внезапно, зачастую даже посреди ночи - ни с того, ни с сего, словно на пустом месте! - объясняет Бозотова. - Он проявляется сильной, жгучей болью при мочеиспускании, частым мочеиспусканием, примесями крови в моче - все это классические признаки воспаления мочевыводящих путей, особенно у молодых женщин. Может часто хотеться "по-маленькому", но сходить нечем. Такая ситуация бывает и без воспаления мочевыводящих путей. При появлении таких жалоб первое, что нужно сделать, - это обратиться к семейному врачу и сдать анализ мочи. Только по результатам анализов можно определить, является ли это настоящим воспалением мочевыводящих путей, которое необходимо лечить, возможно, антибиотиками, или же это дополнительная реакция мочевого пузыря, часто возникающая на фоне эмоций. Может быть, это реакция на холод, которая пройдет без лекарств, без серьезного лечения".

Как лечиться?

Пока нет возможности попасть к врачу, в первые часы и в первые два дня можно применять растительные препараты, предназначенные для профилактики и лечения воспалений мочевыводящих путей, которые можно приобрести в аптеке без рецепта. Подходят все средства, в составе которых имеется клюква.

Например, таблетки, содержащие комбинацию из трех активных веществ: экстрактов толокнянки и клюквы крупноплодной, и D-маннозы.

Помогает также растворимая в воде паста, содержащая активные вещества, полученные из корня петрушки, тригонеллы, стеблей горца, корневища пырея, березовых листьев, стеблей хвоща, корня любистока, стеблей золототысячника европейского... Популярны таблетки в оболочке, содержащие порошок из стеблей золотарника и любистока, а также листьев розмарина.

"Все эти пищевые добавки могут помочь даже при настоящем воспалении мочевыводящих путей, если количество плохих бактерий невелико и у человека достаточно сильный иммунитет. В этом случае, если принимать эти растительные препараты в первые 24–48 часов, может стать легче и цистит проходит. Так бывает даже очень часто.

Очень важно также пить достаточное количество жидкости. Между прочим, годится не только клюква, но и чай с лимоном. И клюква, и лимон содержат органические кислоты (лимонную кислоту и бензойную кислоту), которые тормозят развитие бактерий, и, если бактерии не очень плохие, их не слишком много и сопротивляемость организма достаточно высокая, то женщина может вылечиться при помощи этих средств.

Но если этого не происходит и через два дня симптомы не исчезают, а усиливаются, нужно обязательно обратиться к врачу и сдать анализы.

Необходимо также уточнить, после чего именно начался цистит, чтобы врач мог понять, какие анализы нужно сдать. Например, вначале семейный врач назначит, скорее всего, обычный анализ мочи, который покажет, есть ли инфекция в мочевыводящих путях или нет.