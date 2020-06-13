Сб, 13.06.2020
Латвийцы, с одной стороны, более закрыты, а с другой – более интеллигенты, строги, организованны. Мой опыт жизни в России заставлял меня постоянно держаться в напряжении. Здесь я хожу по улицам расслабленно. Тут очень спокойно. Я тут могу медитировать в центре города. Полина Побережская, бывшая россиянка

По делу ABLV Bank проведены масштабные обыски: в них принимали участие около 300 сотрудников
Задержаны несколько человек

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

В субботу, 13 июня, Госполиция в сотрудничестве с другими учреждениями провела 40 обысков в деле об отмывании денег и задержала несколько человек.

Портал lsm.lv сообщает, что обыски прошли в зданиях, связанных с ABLV, и были одними из самых масштабных в истории Латвии.

Обыски и процессуальные действия прошли по 46 связанным с банком адресам. В них участвовало 300 сотрудников правоохранительных органов.

Представитель Госполиции Санита Гравите подтвердила агентству LETA, что обыски проведены по ранее начатому управлением по борьбе с экономическими преступлениями делу о легализации преступно нажитых средств. Они проводились в сотрудничестве со специализированной прокуратурой по борьбе с оргпреступностью, Комиссией рынка финансов и капитала, Службой госдоходов и службой кибербезопасности Cert.lv.

Обыски проходили в кредитном учреждении, на предприятиях, по месту жительства и работы людей. Более подробные комментарии в интересах следствия не предоставляются.

В марте Госполиция сообщала, что ведется 50 уголовных процессов о возможном отмывании денег в ABLV Bank. Кроме того, в примерно десяти делах есть признаки того, что сотрудники банка, возможно, оказывали поддержку в действиях по легализации.

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