Воруют в супермаркетах и грабят дома: Covid-19 не снизил уровень преступности в Латвии

Сейчас я скажу, что данные поправки приняты в пользу отдельных компаний, которые всю охранную отрасль постепенно тянут в сторону монополии в той или иной сфере. Эта монополия в отрасли ощущается все сильнее, и эти конкретные компании монопольное положение используют все бессовестнее. Я жду момента, когда участникам отрасли это надоест, и затем может последовать громкая и неприятная дискуссия с органами по надзору за конкуренцией. Эти конкретные изменения в законе снижают возможности конкуренции и выбора для клиентов.

- Можете ли вы назвать эти компании?

- В Латвии есть ряд крупных компаний, которые работают в определенных регионах страны, например, являются в каком-то городе или регионе единственным поставщиком охранных услуг. В последние годы эти компании все бессовестнее используют монопольное положение, обмениваясь клиентами, отдавая клиентов в одном городе другой компании. Это такое хождение по лезвию в контексте закона о конкуренции.

- Пролоббированы ли эти поправки в Сейме конкретными компаниями?

- Если говорить о лоббировании, то сейчас это фактически одна ассоциация, в которой представлены четыре охранных предприятия, при этом три с иностранным капиталом. Это единственная ассоциация и лобби, представляющие охранную отрасль. Это плохо для самой отрасли, потому что она не сумела консолидироваться и допустила, что весь бизнес представляют только эти четыре крупные компании. Они диктуют свои условия всей остальной отрасли.

- Вы можете назвать эти компании?

- Это Ассоциация компаний отрасли безопасности.

- Какова в целом конкуренция в отрасли? Возможно ли, что из-за кризиса Covid-19 кто-то ее покинет?

- Не думаю, что из компаний топ-15, то есть крупнейших игроков, кто-то рынок из-за кризиса может покинуть. Точнее, не думаю, что это может произойти из-за Covid-19. Есть компании, которым было нелегко еще до пандемии, а нынешний кризис лишь может ускорить их решение уйти с рынка.

- Где в этом топе находится Koblenz drošība?

- В принципе, последние несколько лет первая десятка крупнейших охранных компаний остается неизменной. Koblenz drošība по обороту занимает 4-е место, а по количеству клиентов - 2-е место. Первые три лидера отрасли - компании с иностранным и государственным капиталом (LDz apsardze).

В целом я бы сказал, что на рынке в настоящее время наблюдается застой.

Рынок охранных услуг не становится больше. Оборот лидеров отрасли последние три года не меняется либо растет-снижается всего на пару процентов. Охранный рынок в Латвии "раздулся" до своего максимума, больше денег на нем получить невозможно.

Даже несмотря на открытие новых магазинов, спрос на услуги физической охраны не меняется. Это нехорошо, потому что обостряется конкуренция. В будущем ожидаются еще более острая конкуренция и ценовые войны.

В конце 2018 года - начале 2019 года цены на охранные услуги для клиентов выросли настолько, что клиенты, в основном супермаркеты, уже не могли себе их позволить. Это логично привело к тому, что снизился спрос на услуги физической охраны в торговых точках, складах и на других объектах. В будущем можно прогнозировать, что спрос на услуги физической охраны продолжит снижаться, и больше внимания будет уделяться техническим решениям. Технологии становятся все умнее, дешевле, эффективнее и доступнее.