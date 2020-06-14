Воруют в супермаркетах и грабят дома: Covid-19 не снизил уровень преступности в Латвии

Введенное для ограничения Covid-19 чрезвычайное положение в стране не снизило уровень преступности. В супермаркетах по-прежнему происходят кражи, а число проникновений в частные дома и на коммерческие объекты по сравнению со временем до кризиса почти не изменилось.
Единственное ощутимое изменение - значительно уменьшилось количество вызовов в развлекательные и игорные заведения, потому что они были закрыты. О том, как кризис повлиял на работу охранных предприятий, и тенденциях в этой отрасли в интервью агентству ЛЕТА рассказал руководитель Koblenz drošība Райвис Теринкс.
- Как чрезвычайное положение повлияло на отрасль охранных услуг в Латвии и конкретно на вашу компанию?
- Охранные предприятия зависят от клиентов, то есть предприятий других отраслей. Есть отрасли, которые сильно пострадали из-за кризиса Covid-19 - это оптовая и розничная торговля, магазины сократили время работы, некоторые вообще закрылись, как и кафе, гостиницы и развлекательные заведения.
Охранные компании, у которых много клиентов из пострадавших отраслей, больше всего ощущают снижение объемов. Думаю, что все предприятия охранной сферы почувствовали уменьшение объемов работы и изменения цен на услуги.
Однако прозвучавшая в СМИ информация о том, что охранные предприятия уволили сотни сотрудников, а также подали заявки на пособия за простой, больше касается тех, у кого основные клиенты были в упомянутых сегментах.
Если говорить о Koblenz drošībа, то для нас влияние Covid-19 не столь велико, так как с теми сетями магазинов, с которыми мы работаем, мы договорились о небольшом снижении, а другие клиенты даже заказали дополнительные услуги. Есть, конечно, отдельные клиенты, от которых поступили просьбы о скидках и отсрочке платежей, но это незначительное число в общем количестве.
- Как Covid-19 изменил повседневную работу вашей компании? Удалось ли за три месяца после объявления чрезвычайного положения адаптироваться к новым условиям?
- Во-первых, наш офис с объявления чрезвычайного положения работает удаленно, консультации клиентам мы по возможности тоже оказываем удаленно. Электронный оборот документов значительно возрос, так как клиенты гораздо чаще используют электронную подпись. Использование электронной подписи выросло на 300%, клиенты намного охотнее теперь ее используют, чем до чрезвычайного положения. Все несрочные технические работы мы тоже стараемся отложить на более позднее время.
В целом мы успешно приспособились к новым условиям. Много используем видеозвонков, конференций, так что новые веяния есть и в нашей компании.
- Были ли проблемы с обеспечением сотрудников средствами защиты?
- В самом начале, в середине марта, средства защиты - маски и дезинфицирующие средства - было трудно найти, точнее, их пришлось покупать по завышенным ценам. Но такая ситуация была первые две недели, сейчас все наладилось. Средств для защиты и масок у нас сейчас достаточно.
- Большинство офисов сейчас закрыто, работники трудятся дома. Повлияло ли это на объемы вашей работы?
- Все зависит от конкретного офиса. Большая часть бизнеса понимает, что кризис носит временный характер, поэтому от физической охраны фирмы не отказались или же технологически это было невозможно. Другие действительно использовали этот момент и пришли к выводу, что, помимо физической охраны, возможны и другие решения. Например, недавно мы заключили крупный контракт с одним из автодилеров, у которого в Латвии несколько автоцентров.
В этой ситуации компания полностью отказалась от физической охраны, заменив ее техническими решениями - видеонаблюдением и современными технологиями.
Одна часть клиентов перешла на технологические решения, но в целом мы не ощущаем, что спрос на услуги физической охраны ощутимо снизился.
- Наблюдаются ли какие-то изменения спроса в сегменте частных лиц на ваши услуги?
- 60% наших клиентов - частные лица, которым мы обеспечиваем охрану частных домов и квартир. Отказ от наших услуг очень незначителен. Число клиентов, которые отказываются от охранных услуг, выросло примерно на 2%, а количество новых клиентов в то же время увеличилось на 5%, поэтому значительных изменений в числе клиентов мы не ощущаем.
Разумеется, в это время, когда многие работают удаленно и в основном находятся дома, мы видим, что клиенты сигнализацию включают реже, но полностью от нее не отказываются. Сигнализация в домах служит не только защитой от воров, но и как пожарная сигнализация, для безопасности детей, чтобы контролировать происходящее дома с помощью видеонаблюдения.
- Какова сейчас статистика краж и проникновений? Повлиял ли на нее кризис в стране?
- Не могу сказать, что их число уменьшилось или увеличилось. Это касается и частных домов, и офисов, и магазинов. Различные инциденты происходят, но не нельзя сказать, что количество инцидентов во время чрезвычайного положения уменьшилось или возросло. Разумеется, уменьшилось количество вызовов в развлекательные заведения, но кражи в магазинах по-прежнему происходят.
- Как на охранную отрасль повлияет отмена массовых мероприятий этим летом?
- Охрана массовых мероприятий - не самый большой бизнес для охранных фирм. Это нишевый бизнес с нестабильным оборотом и небольшой прибылью. В этом сегменте свое место завоевали отдельные небольшие компании, которые не являются лидерами рынка. В основном эти предприятия нанимают работников для охраны конкретных мероприятий.
Отмена массовых мероприятий, естественно, уменьшает возможности, но больше это затронет непосредственно самих охранников, у которых снизятся возможности дополнительного заработка.
Koblenz drošība обеспечивает охрану на таких массовых мероприятиях, как праздники города, день рыбака, концерты, спортивные праздники и т.д., но это очень небольшая часть общего бизнеса.
- Как вы оцениваете принятые Сеймом 21 мая поправки к закону об охране, которые устанавливают, что для обеспечения охраны в рамках выполнения договора генподрядчик может привлекать не более одного субподрядчика? Как эти поправки повлияют на ваше предприятие?
- Ограничения на привлечение субподрядчиков обсуждаются и ужесточаются в отрасли уже несколько лет. Эти поправки - очередной шаг. Благодаря изменениям в законодательстве и успешной работе Службы государственных доходов прежние схемы с субподрядчиками в охранном бизнесе искоренены. Но последние изменения в законодательстве, которые вводят еще ряд ограничительных норм, - довольно спорные и слишком обобщенные. Цель закона - устранить различные схемы, но бывают ситуации, когда подрядчик не может предоставить услуги только с одним субподрядчиком. Это, например, связано со специфическими знаниями или географией, когда услуги нужно предоставлять по всей Латвии.
Сейчас я скажу, что данные поправки приняты в пользу отдельных компаний, которые всю охранную отрасль постепенно тянут в сторону монополии в той или иной сфере. Эта монополия в отрасли ощущается все сильнее, и эти конкретные компании монопольное положение используют все бессовестнее. Я жду момента, когда участникам отрасли это надоест, и затем может последовать громкая и неприятная дискуссия с органами по надзору за конкуренцией. Эти конкретные изменения в законе снижают возможности конкуренции и выбора для клиентов.
- Можете ли вы назвать эти компании?
- В Латвии есть ряд крупных компаний, которые работают в определенных регионах страны, например, являются в каком-то городе или регионе единственным поставщиком охранных услуг. В последние годы эти компании все бессовестнее используют монопольное положение, обмениваясь клиентами, отдавая клиентов в одном городе другой компании. Это такое хождение по лезвию в контексте закона о конкуренции.
- Пролоббированы ли эти поправки в Сейме конкретными компаниями?
- Если говорить о лоббировании, то сейчас это фактически одна ассоциация, в которой представлены четыре охранных предприятия, при этом три с иностранным капиталом. Это единственная ассоциация и лобби, представляющие охранную отрасль. Это плохо для самой отрасли, потому что она не сумела консолидироваться и допустила, что весь бизнес представляют только эти четыре крупные компании. Они диктуют свои условия всей остальной отрасли.
- Вы можете назвать эти компании?
- Это Ассоциация компаний отрасли безопасности.
- Какова в целом конкуренция в отрасли? Возможно ли, что из-за кризиса Covid-19 кто-то ее покинет?
- Не думаю, что из компаний топ-15, то есть крупнейших игроков, кто-то рынок из-за кризиса может покинуть. Точнее, не думаю, что это может произойти из-за Covid-19. Есть компании, которым было нелегко еще до пандемии, а нынешний кризис лишь может ускорить их решение уйти с рынка.
- Где в этом топе находится Koblenz drošība?
- В принципе, последние несколько лет первая десятка крупнейших охранных компаний остается неизменной. Koblenz drošība по обороту занимает 4-е место, а по количеству клиентов - 2-е место. Первые три лидера отрасли - компании с иностранным и государственным капиталом (LDz apsardze).
В целом я бы сказал, что на рынке в настоящее время наблюдается застой.
Рынок охранных услуг не становится больше. Оборот лидеров отрасли последние три года не меняется либо растет-снижается всего на пару процентов. Охранный рынок в Латвии "раздулся" до своего максимума, больше денег на нем получить невозможно.
Даже несмотря на открытие новых магазинов, спрос на услуги физической охраны не меняется. Это нехорошо, потому что обостряется конкуренция. В будущем ожидаются еще более острая конкуренция и ценовые войны.
В конце 2018 года - начале 2019 года цены на охранные услуги для клиентов выросли настолько, что клиенты, в основном супермаркеты, уже не могли себе их позволить. Это логично привело к тому, что снизился спрос на услуги физической охраны в торговых точках, складах и на других объектах. В будущем можно прогнозировать, что спрос на услуги физической охраны продолжит снижаться, и больше внимания будет уделяться техническим решениям. Технологии становятся все умнее, дешевле, эффективнее и доступнее.
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