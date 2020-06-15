Возобновлены все льготы на проезд в рижском общественном транспорте

Это означает, что льготы в полном объеме восстановлены пенсионерам, школьникам и другим категориям пассажиров.

В то же время для того, чтобы защитить жителей от риска заболеть Covid-19 из-за столпотворений во время праздников, 23 и 24 июня проезд в рижском общественном транспорте будет платным. Планируется, что в эти дни будут действовать расценки выходного дня.

Для ограничения распространения вируса в общественном транспорте и после окончания чрезвычайного положения необходимо прикрывать рот и нос.

Как сообщалось, льготы на проезд для большинства пассажиров были отменены в конце марта, а с 1 июня частично возобновлены.