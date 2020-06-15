Видеорецепт: моментальная закуска из помидоров

Наталья Калнина на своем YouTube-канале поделилась рецептом закуски из помидоров, которая готовится очень просто и быстро. По словам автора, чем дольше она стоит, тем вкуснее становится, но приступать к дегустации можно уже через два часа. Попробуйте!
Ингредиенты: помидоры - 700 г, перец болгарский - 1 шт., чеснок - 3-4 зубчика, растительное масло - 4 ст. л., соль - 1 ч. л., сахар - 2 ч. л., паприка сладкая - 1/2 ч. л., черный молотый перец и мелко нарубленный укроп - по вкусу.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!