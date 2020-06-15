Дочь убитого Джорджа Флойда стала акционером Disney

Шестилетняя Джианна сама сообщила об этом в своем Instagram, опубликовав снимок, на котором она держит сертификат на акции студии.

"Спасибо Барбра Стрейзанд за посылку, теперь благодаря вам я являюсь акционером Disney", - написала девочка.

Сколько именно акций киностудии ей принадлежит, Джианна не указала.

Стрейзанд подарила девочке также два своих альбома - My Name Is Barbra и Color Me Barbra.

Как сообщалось ранее,

американский рэпер Канье Уэст пожертвовал деньги семье Джорджа Флойда и основал фонд для оплаты обучения Джианны в колледже.

Напомним, 25 мая Флойд был арестован возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, а один из них надавил коленом на шею. Вскоре мужчина скончался. После его гибели десятки городов США охватили акции протеста, которые в некоторых случаях сопровождались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.