Пн, 15.06.2020
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Дочь убитого Джорджа Флойда стала акционером Disney

ФОТО: Reuters, AP/SCANPIX/TVNET kolāža

Дочь погибшего в США от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда Джианна благодаря известной актрисе и певице Барбре Стрейзанд получила акции студии Disney, свидетельствует доступная информация в соцсетях. 

Шестилетняя Джианна сама сообщила об этом в своем Instagram, опубликовав снимок, на котором она держит сертификат на акции студии.

"Спасибо Барбра Стрейзанд за посылку, теперь благодаря вам я являюсь акционером Disney", - написала девочка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank You @barbrastreisand for my package, I am now a Disney Stockholder thanks to you 🥰🥰🥰

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Сколько именно акций киностудии ей принадлежит, Джианна не указала.

Стрейзанд подарила девочке также два своих альбома - My Name Is Barbra и Color Me Barbra.

Как сообщалось ранее,

американский рэпер Канье Уэст пожертвовал деньги семье Джорджа Флойда и основал фонд для оплаты обучения Джианны в колледже.

Напомним, 25 мая Флойд был арестован возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, а один из них надавил коленом на шею. Вскоре мужчина скончался. После его гибели десятки городов США охватили акции протеста, которые в некоторых случаях сопровождались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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