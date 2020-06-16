"Люди очень сильно пили". Организатор о будущем слетов на парковке Akropole

Вечером 13 июня на парковке торгового центра Akropole прошло открытие летнего сезона СС Nation (ранее - Cars and Coffee Riga). Мероприятие вызвало бурную реакцию местных жителей, к тому же масла в огонь подлила фейковая страничка в социальной сети Facebook, которая распространяла заведомо ложную информацию о правилах слета.
Мы поговорили с организатором мероприятия Сергеем Ананичем о том, как прошел слет и чего ждать в будущем.
Неоднозначная информация в социальной сети Facebook
"Этот момент настал! Долгожданная дата уже известна - уже СЕГОДНЯ, в субботу, 13 июня, приглашаем вас на открытие сезона CC Nation! Место встречи неизменно - 22:00 стоянка у AKROPOLE!
На этот раз все договорено, и специально для открытия никаких правил НЕТ!
- Дымим колеса!
- Музыку на полную!
- Обороты в отсечку!"
Такой пост был опубликован на страничке CC Nation в социальной сети Facebook, у которой 1,6 тыс. подписчиков.
Но! Это не страничка организаторов мероприятия, это фейк, который вводит в заблуждение.
У настоящей странички CC Nation 2,9 тыс. подписчиков, и размещенные там правила сообщали об обратном:
"Неизменными остаются правила порядка, а это:
- НЕ дымим колеса;
- НЕ включаем громко музыку;
- НЕ крутим обороты в отсечку;
- Не мусорим и собираем мусор за собой;
- Также должны соблюдаться меры безопасности Covid-19;
- Машины паркуем реже, чем нарисованы линии;
- Соблюдаем дистанцию 2 м;
- Дезинфицируем по возможности руки;
- Не обнимаем друзей и не жмем руки товарищам;
- Не толпимся в одном месте;
- Если чувствуешь себя нехорошо, останься дома, слет не последний".
Сергей не знает, кто за этим стоит, но пытается решить вопрос с социальной сетью Facebook:
"Кто-то не очень любит меня и сделал фейковую страницу, где говорит, что можно делать все.
Мы никогда не будем поддерживать что-то неправоправное. Да, люди, конечно, поверхностно воспринимают информацию и не углубляются в ее суть.
Но у нас есть патент на наш логотип, на название, мы сейчас с Фейсбуком пытаемся добиться того, чтобы они хотя бы убрали этот логотип и название, потому что оно принадлежит нам".
На вопрос о том, кому это было надо, Сергей отвечает: "Если бы я знал, кто это, я бы уже с этим разобрался сам".
О реакции местных жителей и дальнейших планах
На парковке Akropole в день открытия сезона наблюдался аншлаг, что, конечно, не осталось без недовольства местных жителей. На это Сергей отвечает, что вопрос с шумом и безопасностью также уже решается:
"На следующей встрече мы либо возьмем частную компанию, которая будет охранять и следить за порядком, либо это будут государственные органы - полиция или муниципальная полиция, которая будет гулять там, и тем самым люди не будут ни распивать алкоголь, ни вести себя неправильно".
По его словам, место встречи в будущем не поменяется, но он убежден, что "если не будет шума, то и жалоб не будет".
Именно этим вопросом он сейчас и занимается. Именно поэтому нет и информации о следующем слете:
"Как только мы договоримся с охраной и я пойму, что мы можем это сделать безопасно... Пока не могу комментировать. Субботняя встреча мне показала, что интерес большой и необходимо позаботиться о безопасности.
Для меня сейчас главное избежать шума.
Мы раньше разрешали тихую музыку, теперь музыка будет запрещена, потому что люди не понимают по-хорошему. Будет полиция, будет охрана", - обещает он.
Сергей в целом не был удивлен таким ажиотажем, так как "люди соскучились, люди сидели на карантине, поэтому так много и приехало".
Еще раз - в чем цель слетов?
На вопрос о том, какую цель преследует СС Nation, Сергей пояснил, что "это про общение":
"В Америке, например, такие встречи происходят раз в неделю - это просто люди, которые "общаются про машины". Это как девочки собираются поговорить о косметике, так мальчики - о машинах. Люди, которые в этих движениях, они все понимают - им просто хочется встретиться и поболтать".
Есть ли договоренности с торговым центром Akropole? Сергей говорит, что да. Более того, в сентябре запланирована выставка внутри торгового центра, приуроченная ко Дню отца. На ней будут представлены лучшие машины, говорит он.
"И Narvesen пошел навстречу, работал до 24:00, и туалеты нам были доступны, все было согласовано",
- подчеркивает Сергей, отмечая, что некоторые СМИ распространили ложную информацию о том, что слет незаконный.
"Главное сейчас - разобраться с безопасностью и количеством алкоголя, чтобы не пили там. Потому что люди очень сильно пили, и мусор мы собирали до 4 ночи", - подытожил Сергей.
Галерея: Открытие сезона СС Nation
СС Nation (ранее - Cars and Coffee Riga) - что это?
- СС Nation - это личная инициатива страстного автолюбителя Сергея Ананича, который преследует лишь одну цель - развивать автомобильную культуру в Латвии.
- Он сам - счастливый обладатель "BMW в 39-м кузове". На своем автомобиле он часто участвовал в различных слетах для автолюбителей по всему миру - по-настоящему вдохновлялся, как развита автомобильная культура в других странах, и пришел к выводу, что пора ее поднимать на новый уровень и в Латвии.
- В 2019 году он просто кинул клич в социальных сетях в стиле "приезжайте все, у кого необычные машины и/или кто по-настоящему любит автомобили, на парковку Akropole". Такие слеты оказались неожиданно востребованными.
- Подробнее об этом движении можно узнать из статьи: "Мы - не школьники на парковке": автослеты у т/ц Akropole вернутся, но это еще не все.
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