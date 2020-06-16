Чтобы живот не барахлил! Советы фармацевта

Иногда они начинают протестовать против такого разнообразия и наших кулинарных экспериментов… Поэтому предлагаем вам советы фармацевта BENU Aptieka Илзе Приедниеце о том, какие лекарственные растения в этот период будут полезными для пищеварительной системы.

Растения-помощники при различных проблемах с пищеварением

С приближением летнего солнцестояния, когда по традиции на стол ставят разные блюда - от Янова сыра до разнообразных мясных блюд, приготовленных на гриле, других вкусностей и закусок, актуальным становится вопрос о чувстве тяжести в животе и других проблемах пищеварительной системы. Приедниеце подчеркивает, что праздник не должен служить оправданием для нездорового питания и обжорства

- праздничный стол тоже можно спланировать так, чтобы он был полезным и продуманным, чтобы потом не чувствовать себя плохо.

Если же вы столкнулись с нарушениями пищеварения в праздники или будни, вам могут помочь лекарственные растения, которые пригодятся для решения разных пищеварительных проблем.

Для улучшения пищеварения пригодятся листья мяты, полынь, зверобой, стебли душицы, тысячелистника и золототысячника, плоды тмина, корни одуванчика. При образовании газов помогут плоды тмина, фенхеля, аниса, листья мяты и мелиссы, цветы ромашки и стебли душицы. Для улучшения аппетита полезны стебли полыни, корни одуванчика и цикория, стебли золототысячника и соцветья хмеля. Чтобы улучшить выделение желчи принимайте препараты из плодов расторопши, корней одуванчика, цветков бессмертника и стеблей полыни. Чувство тяжести в желудке помогут уменьшить лекарственные растения, которые способствуют пищеварению: корни одуванчика, плоды тмина, мята и другие. Полезными будут также способствующие пищеварению препараты ферментов в виде таблеток - они помогут расщепить пищу и тем самым облегчить чувство тяжести в желудке.

Эти лекарственные растения продаются в аптеках по отдельности или в комбинированном виде - в виде травяных чаев и сборов. В продаже имеются также настойки, жидкости, таблетки - выбирайте, что вам больше всего подходит и нравится.

Пряно-вкусовые растения и приправы для комфорта желудка

Фармацевт советует использовать для повседневного приготовления пищи не только пряно-вкусовые растения, но и приправы. Они не только улучшат вкус, аромат и вид еды, но и помогут пищеварительной системе. Из пряно-вкусовых растений это мята, анис, шалфей, душица, цикорий, базилик, укроп, майоран, фенхель, тмин, кориандр и тимьян, а из пряностей - куркума, корица, кардамон, гвоздика.

Эти ароматические пряно-вкусовые растения сделают ваше меню намного более интересным, помогут открыть новые вкусовые оттенки, одновременно заботясь о здоровье вашей пищеварительной системы и хорошем самочувствии!

Не забывайте также о сбалансированном и полноценном питании, употреблении достаточного количества воды и ежедневных занятиях физкультурой!