Насладись вкусом клубники: 3 быстрых десерта с этой ягодой

Заметили, что уже можно купить местную клубнику? По этому поводу предлагаем вашему вниманию три невероятно летних и вкусных десерта с этой ягодой!
Холодный клубничный суп со сливками
Ингредиенты:
- 600 граммов клубники;
- 150 граммов сахара;
- 3 столовые ложки сливок;
- миндальные хлопья;
- свежая мята.
Приготовление (60 минут):
- Перебираем и тщательно промываем клубнику через сито. Примятые ягоды тоже можно использовать, главное - не путать с порчеными.
- Складываем в чашу блендера ягоды (часть оставьте для декора). Хорошенько пробиваем в однородную массу.
- Добавляем сахар и перемешиваем.
- Добавляем сливки и ставим в холодильник, чтобы охладить.
- Перед подачей украшаем ягодами, миндальными хлопьями и мятой.
Слоеный десерт с клубникой
Если хотите, чтобы десерт был более диетическим, выбирайте соответствующие печенье, крем-сыр и йогурт (с меньшим содержанием жиров).
Ингредиенты (на 4 порции):
- 85 граммов печенья по выборы;
- 200 граммов крем-сыра;
- 200 граммов греческого йогурта;
- 4 столовые ложки сахара;
- экстракт ванили;
- 100-150 граммов свежей клубники;
- мята для декора.
Приготовление (20 минут):
- Измельчаем печенье и выкладываем в десертный стакан. Если такого нет, то можно использовать какой-нибудь другой прозрачный бокал на ножке. Например, для вина.
- Перемешиваем крем-сыр с йогуртом, сахаром и ванильным экстрактом до однородности. Если нет ванильного экстракта, то подойдет и ванильный сахар.
- Получившийся крем кладем поверх печенья. Убираем десерт в холодильник до подачи.
- Перед подачей декорируем свежей клубникой и листиками мяты.
- После того как украсили - лучше подавать сразу же, чтобы клубника не успела пустить сок.
Клубничный десерт с творожным кремом
Ингредиенты:
- 400 граммов клубники;
- 200 мл сливок;
- 200 граммов творога;
- сахар по вкусу.
Приготовление (15 минут):
- Клубнику помещаем в блендер и измельчаем. Оставляем несколько ягод для декора!
- Взбиваем сливки вместе с сахаром. Сахар добавляем по вкусу.
- Вливаем сливки в творог. Все перемешиваем до получения однородной массы.
- В десертный стакан выливаем клубничную массу, затем - творожную. Декорируем ягодами!
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