Вт, 16.06.2020
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Насладись вкусом клубники: 3 быстрых десерта с этой ягодой

ФОТО: Depositphotos

Заметили, что уже можно купить местную клубнику? По этому поводу предлагаем вашему вниманию три невероятно летних и вкусных десерта с этой ягодой!

Холодный клубничный суп со сливками

 

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты: 

  • 600 граммов клубники;
  • 150 граммов сахара;
  • 3 столовые ложки сливок;
  • миндальные хлопья;
  • свежая мята.

Приготовление (60 минут):

  1. Перебираем и тщательно промываем клубнику через сито. Примятые ягоды тоже можно использовать, главное - не путать с порчеными.
  2. Складываем в чашу блендера ягоды (часть оставьте для декора). Хорошенько пробиваем в однородную массу.
  3. Добавляем сахар и перемешиваем.
  4. Добавляем сливки и ставим в холодильник, чтобы охладить. 
  5. Перед подачей украшаем ягодами, миндальными хлопьями и мятой.

 

Слоеный десерт с клубникой 

ФОТО: depositphotos.com

Если хотите, чтобы десерт был более диетическим, выбирайте соответствующие печенье, крем-сыр и йогурт (с меньшим содержанием жиров).

Ингредиенты (на 4 порции): 

  • 85 граммов печенья по выборы;
  • 200 граммов крем-сыра;
  • 200 граммов греческого йогурта;
  • 4 столовые ложки сахара;
  • экстракт ванили;
  • 100-150 граммов свежей клубники; 
  • мята для декора.

Приготовление (20 минут):

  1. Измельчаем печенье и выкладываем в десертный стакан. Если такого нет, то можно использовать какой-нибудь другой прозрачный бокал на ножке. Например, для вина. 
  2. Перемешиваем крем-сыр с йогуртом, сахаром и ванильным экстрактом до однородности. Если нет ванильного экстракта, то подойдет и ванильный сахар. 
  3. Получившийся крем кладем поверх печенья. Убираем десерт в холодильник до подачи.
  4. Перед подачей декорируем свежей клубникой и листиками мяты.
  5. После того как украсили - лучше подавать сразу же, чтобы клубника не успела пустить сок. 

 

Клубничный десерт с творожным кремом

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты: 

  • 400 граммов клубники;
  • 200 мл сливок;
  • 200 граммов творога;
  • сахар по вкусу.

Приготовление (15 минут):  

  1. Клубнику помещаем в блендер и измельчаем. Оставляем несколько ягод для декора!
  2. Взбиваем сливки вместе с сахаром. Сахар добавляем по вкусу. 
  3. Вливаем сливки в творог. Все перемешиваем до получения однородной массы.
  4. В десертный стакан выливаем клубничную массу, затем - творожную. Декорируем ягодами!

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