За несколько часов до трагедии. В Сети появилось видео ссоры Соколова с убитой аспиранткой

В видео, снятом на мобильный телефон Соколова, девушка плачет и требует отпустить ее. Она также говорит, что больше не любит его. Он толкает ее и она уходит.

"Защита не имела возможности скопировать это видео с носителя, это явно утечка из материалов дела", – заявил бывший адвокат Соколова Александр Почуев.

Отметим, что на суде 15 июня Соколов отказался отвечать на вопрос, признает ли он вину в убийстве.

Он также отказался от услуг адвоката Александра Почуева и его помощницы, объяснив свое решение тем, что в адрес защиты поступили угрозы расправы.

Напомним, убийство 24-летней Анастасии Ещенко произошло в ночь на 8 ноября 2019 года в квартире Соколова в центре Санкт-Петербурга. Доцента обнаружили в реке Мойке вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные руки погибшей девушки. Соколову предъявлены обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия.

В январе по результатам психолого-психиатрической экспертизы Соколов был признан вменяемым.