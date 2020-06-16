Вт, 16.06.2020
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"Братья не поделили землю". В России произошла перестрелка, пять человек погибли

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

В российском городе Назрань в Ингушетии произошла перестрелка, жертвами которой стали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. По версии СМИ, к этому привел конфликт среди родственников.

По данным Interfax, погибли пять человек. В больнице скончались четверо, один умер на месте происшествия.

По предварительной информации, причиной произошедшего стало то, что два брата не поделили землю. "По оперативным данным, два родственника инициировали внесудебный земельный спор с применением огнестрельного оружия", - сказал источник Interfax. 

По данным РИА Новости, в числе погибших один полицейский и один сотрудник Росгвардии.

Interfax представляет восстановленную картину событий. 

Под данным агентства события развивались так: 

  • Между родственниками несколько дней зрел конфликт из-за земли. Двое братьев не могли договориться по этому вопросу. 16 июня каждая из конфликтующих сторон собрала своих людей и они встретились. Началась драка, во время которой участковый уполномоченный отдела МВД ударил ножом другого участника конфликта, после чего его сторонники начали стрелять.
  • От огнестрельных ранений скончались полицейский и его двоюродный брат, который был водителем Росгвардии. 
  • Возбуждено уголовное дело, в ходе которого следствие намерено выяснить, имелось ли разрешение на оружие у участников конфликта.
  • В результате перестрелки погибли пятеро человек. Двое получили серьезные ранения и находятся в больнице. Задержан предполагаемый зачинщик, который инициировал конфликт с двоюродным братом из-за земли.

В конфликте приняли участие 15 человек. В перестрелке также погиб сторож, который пытался разнять участников конфликта.

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