"Братья не поделили землю". В России произошла перестрелка, пять человек погибли

В российском городе Назрань в Ингушетии произошла перестрелка, жертвами которой стали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. По версии СМИ, к этому привел конфликт среди родственников.
По данным Interfax, погибли пять человек. В больнице скончались четверо, один умер на месте происшествия.
По предварительной информации, причиной произошедшего стало то, что два брата не поделили землю. "По оперативным данным, два родственника инициировали внесудебный земельный спор с применением огнестрельного оружия", - сказал источник Interfax.
По данным РИА Новости, в числе погибших один полицейский и один сотрудник Росгвардии.
Interfax представляет восстановленную картину событий.
Под данным агентства события развивались так:
- Между родственниками несколько дней зрел конфликт из-за земли. Двое братьев не могли договориться по этому вопросу. 16 июня каждая из конфликтующих сторон собрала своих людей и они встретились. Началась драка, во время которой участковый уполномоченный отдела МВД ударил ножом другого участника конфликта, после чего его сторонники начали стрелять.
- От огнестрельных ранений скончались полицейский и его двоюродный брат, который был водителем Росгвардии.
- Возбуждено уголовное дело, в ходе которого следствие намерено выяснить, имелось ли разрешение на оружие у участников конфликта.
- В результате перестрелки погибли пятеро человек. Двое получили серьезные ранения и находятся в больнице. Задержан предполагаемый зачинщик, который инициировал конфликт с двоюродным братом из-за земли.
В конфликте приняли участие 15 человек. В перестрелке также погиб сторож, который пытался разнять участников конфликта.
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