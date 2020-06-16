"Ощущения были тягостные". Как в Эстонии при ремонте дороги нашли захоронения

Открытие сделал экскаваторщик

1 июня Сергей Эапост на своем 35-тонном экскаваторе широким ковшом снимал лишний слой грунта на центральной улице города.

"Во время рытья котлована, подготовки основания, мы снимали грунт маленькими слоями - по 10-20 сантиметров, - рассказал Сергей. - Песок - он желтый. И мы заметили, что на песке появились какие-то белые пятна. Мы остановили работу, и с моим помощников пошли посмотреть, что там - коммуникации или что-то еще. Но оказалось, что это черепа”.

Сергей Эапост случайно сделал археологическое открытие на 35-тонном экскаваторе. ФОТО: Николай Андреев

"Ощущения были тягостные, - вспоминает Сергей Эапост. - Всё-таки это люди, хоть они и очень давно были захоронены, но это тоже чьи-то предки. Поэтому ощущения на душе были тяжелые.

В то же время, очень интересно было бы узнать, кто эти люди, в какое время они жили, чем занимались, чем питались?"

Строители отметили место и сообщили руководителю. Работы понемногу продолжили в стороне от найденных черепов.

"Продолжали уже более аккуратно - может быть, здесь было не одно захоронение, - сказал экскаваторщик. - И действительно, мы нашли много захоронений на таком маленьком участке - всего 40 метров. Этот участок огородили, и мы продолжали в других местах. Хорошо, что наш начальник сообщил об этом, мы старались сюда не приближаться".

В могилах лежат только кости, нет ни одного предмета

В понедельник, 15 июня, на месте начали работать археологи из Тартуского университета. Сейчас в местах, где могут быть еще кости, экскаваторщики работают под контролем археолога. А уже обнаруженные скелеты исследователи продолжают откапывать уже своими инструментами, без тяжелой техники.

Археологические раскопки в Силламяэ ФОТО: Николай Андреев

Обнаружены останки уже нескольких человек - взрослых, одного ребенка и, возможно, подростка.

Примечательно, что кроме костей в погребении нет ничего - ни пуговиц, ни брошей, ни монет или других предметов, которые могут помочь в идентификации. Археологи считают, что умершие были похоронены не в собственной одежде, а в погребальных саванах, которые уже полностью истлели.

В одном месте еще до прибытия археологов откопали кусочек древесины и что-то похожее на фрагмент гвоздя, но в ходе работ это место перекопали, и теперь эти артефакты утрачены.

Археологические раскопки в Силламяэ. Возможно, это скелет подростка, захороненного в XVII или XVIII веке. ФОТО: Николай Андреев

Остеолог (специалист по костям) из Тартуского университета Мартин Мальве рассказал, что археологи явно имеют дело со старинным кладбищем. Судя по ориентации тел, речь идет о христианских захоронениях, но не о православных (не найдены нательные крестики).