"Ощущения были тягостные". Как в Эстонии при ремонте дороги нашли захоронения

В понедельник, 1 июня, при реконструкции главной улицы Кеск в эстонском городе Силламяэ были обнаружены человеческие останки. Сообщается, что эта находка открыла артефакты сразу трех разных эпох. Rus.Postimees рассказывает подробности.
Открытие сделал экскаваторщик
1 июня Сергей Эапост на своем 35-тонном экскаваторе широким ковшом снимал лишний слой грунта на центральной улице города.
"Во время рытья котлована, подготовки основания, мы снимали грунт маленькими слоями - по 10-20 сантиметров, - рассказал Сергей. - Песок - он желтый. И мы заметили, что на песке появились какие-то белые пятна. Мы остановили работу, и с моим помощников пошли посмотреть, что там - коммуникации или что-то еще. Но оказалось, что это черепа”.
"Ощущения были тягостные, - вспоминает Сергей Эапост. - Всё-таки это люди, хоть они и очень давно были захоронены, но это тоже чьи-то предки. Поэтому ощущения на душе были тяжелые.
В то же время, очень интересно было бы узнать, кто эти люди, в какое время они жили, чем занимались, чем питались?"
Строители отметили место и сообщили руководителю. Работы понемногу продолжили в стороне от найденных черепов.
"Продолжали уже более аккуратно - может быть, здесь было не одно захоронение, - сказал экскаваторщик. - И действительно, мы нашли много захоронений на таком маленьком участке - всего 40 метров. Этот участок огородили, и мы продолжали в других местах. Хорошо, что наш начальник сообщил об этом, мы старались сюда не приближаться".
В могилах лежат только кости, нет ни одного предмета
В понедельник, 15 июня, на месте начали работать археологи из Тартуского университета. Сейчас в местах, где могут быть еще кости, экскаваторщики работают под контролем археолога. А уже обнаруженные скелеты исследователи продолжают откапывать уже своими инструментами, без тяжелой техники.
Обнаружены останки уже нескольких человек - взрослых, одного ребенка и, возможно, подростка.
Примечательно, что кроме костей в погребении нет ничего - ни пуговиц, ни брошей, ни монет или других предметов, которые могут помочь в идентификации. Археологи считают, что умершие были похоронены не в собственной одежде, а в погребальных саванах, которые уже полностью истлели.
В одном месте еще до прибытия археологов откопали кусочек древесины и что-то похожее на фрагмент гвоздя, но в ходе работ это место перекопали, и теперь эти артефакты утрачены.
Остеолог (специалист по костям) из Тартуского университета Мартин Мальве рассказал, что археологи явно имеют дело со старинным кладбищем. Судя по ориентации тел, речь идет о христианских захоронениях, но не о православных (не найдены нательные крестики).
"В основном это одиночные захоронения, но в одном месте два человека лежат в одной могиле, - сказал он. - Скорее всего, это захоронение мирного времени, а не военное кладбище. Почему мы так считает? Здесь захоронены как взрослые, так и дети. Почему двое лежат в одной могиле? Возможно, они умерли вместе или в один день, например от той же чумы, эпидемия которой здесь была. Здесь нет признаков насильственной смерти, а руки людей аккуратно сложены, как принято по традиции".
Исследователи предполагают, что захоронены здесь были местные крестьяне.
"Так как я последние 12 лет раскапывал очень много старинных кладбищ, я могу предположить по разным признакам, что это раннее новое время, примерно 17-й или 18-й век, - сказал Мартин Мальве. - Но пока это просто гадание. Если никаких предметов мы здесь так и не найдем, мы будем делать радиоуглеродный анализ костей, чтобы установить точно. Также мы в районе живота берем пробы грунта, чтобы сделать анализ и выяснить, какие там бактерии. На основании этой информации мы можем судить, например, о здоровьи людей".
По словам археолога, скелеты выкопают полностью, очистят, сфотографируют, обмерят, опишут и отправят на исследование в Тартуский университет.
Как кладбище оказалось под дорогой?
Самое странное в обнаруженном захоронении - его местоположение. Скелеты обнаружили в самом центре города, под стенами дома культуры.
По словам сотрудницы Музея Силламяэ Елены Антушевой, на нынешней территории города располагались три исчезнувших сейчас населенных пункта - мыза, хутора, рыбацкая деревня. Но дорога на месте нынешней улицы Кеск проходит уже многие века:
"Раньше это был торговый путь. Использовать его начали достаточно давно. В летний период купцы плавали по морю, а зимой использовали так называемый зимник - дорогу вдоль побережья. На месте этого торгового пути в шведское время сделали почтовый тракт. Во времена Российской Империи эта дорога также использовалась, обновлялась".
С появлением железной дороги основные перевозки пошли по ней, город Силламяэ был построен в 40-50-е годы как закрытый, и новое шоссе провели мимо него. Так бывший тракт превратился в центральную городскую улицу. Поверх старой грунтовой дороги залили слой бетона и на нем уложили асфальт.
Местные жители вспоминают, что впервые на забытое кладбище наткнулись в 1949 году при строительстве дома культуры (либо, по другой версии, при прокладке теплотрассы). Но тогда это никого не заинтересовало, и кости просто закопали. До нашего времени сохранились останки под центром дороги, а под тротуаром, где проходила теплотрасса, культурный слой уже уничтожен.
"У нас есть воспоминания, что в этих останках видели и амуницию, и пуговицы шведских солдат Северной войны… - рассказала Елена Антушева. - Но я сейчас, честно говоря, уже сомневаюсь. Потому что через неделю после того, как мы нашли здесь скелеты, до меня дошли слухи, что у нас тут откопали викингов прямо в доспехах! Человеческая молва - она такая, поэтому я уже сомневаюсь, что здесь были захоронены шведские солдаты".
Непонятное металлическое приспособление
Метрах в 30 от захоронения многовековой давности строители откопали артефакт середины XX века. Это металлическая платформа с колесами для передвижения по рельсам (но самих рельс не нашли). На платформе сохранилось зубчатое колесо, которое, видимо, вращалось электромотором.
Сейчас сотрудники Силламяэского музея пытаются выяснить назначение этого предмета. Есть версии, что он остался от немецкого танкоремонтного завода или от советских строителей, которые возводили город.
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