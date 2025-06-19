Адвокат Шулте оправдана по делу об отмывании денег, а ее клиентка - нет

Суд по экономическим делам оправдал адвоката Инесе Шулте по обвинению в содействии отмыванию денег, а ее клиентку, жительницу Бабитской волости Лауру Гранту, признал виновной в отмывании денег по этому уголовному делу и приговорил к лишению свободы на полгода, сообщает Latvijas Avīze.
Гранта не явилась на оглашение приговора, поскольку скрывается, поэтому в отношении нее выдан европейский ордер на арест. Приговор еще может быть обжалован.
В обвинительном заключении утверждается, что Гранта в течение нескольких лет жила с человеком, уголовное преследование которого было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. Гранта знала, что этот человек (Мартиньш) имеет крупный незаконный доход и у него есть тайник с наличными. Ей было известно, что деньги хранились в стеклянной бутылке где-то в их доме в Бабите, но где точно - она не знала.
В октябре 2021 года полиция задержала сожителя Гранты в рамках уголовного дела о незаконной деятельности с наркотическими веществами, и у женщины якобы возник умысел реализовать доходы от преступления в корыстных целях, говорится в обвинительном заключении. Гранта связалась с адвокатом своего мужа Шулте, которая в то время принимала участие в расследовании, и попросила узнать у задержанного точное местонахождение бутылки с деньгами, а также посоветовать, как спрятать деньги.
По мнению обвинения, Шулте выполнила эти просьбы. Гранта отыскала бутылку с 6005 евро на чердаке дома и передала деньги отцу своего сожителя, который не знал об их криминальном происхождении.
Гранта и Шулте не признали себя виновными в предъявленных обвинениях.
Дело было начато в октябре 2021 года, когда полиция задержала сожителя Гранты, который находился под воздействием наркотиков и спал в машине, припаркованной на одной из улиц в рижском районе Золитуде. В машине было найдено несколько пакетиков с веществами, которые были идентифицированы судебной экспертизой как различные наркотические и психотропные вещества.
Оперативники обнаружили на телефоне Лауры Гранты переписку, которая указывала на возможные незаконные действия с деньгами. Задержанный ранее был известен полиции как наркоторговец. Следователи обратили внимание, что в переписке с Грантой участвовала адвокат Шулте: она, по мнению полиции, давала рекомендации, которые не должен давать адвокат защиты.
В ходе предварительного следствия Гранта заявила, что была помолвлена с Мартиньшем и что деньги в бутылке - это их совместные накопления на свадьбу. Когда она узнала, что Мартиньш задержан, она поняла, что в доме будет проведен обыск и полиция может забрать деньги. Их уже обыскивали раньше. Поскольку это были и ее деньги, Гранта не хотела, чтобы их конфисковали. Найдя бутылку, она отдала наличность отцу Мартиньша.
Доказать происхождение денег Гранта не смогла, но утверждала, что это плата за косметические процедуры, которые она проводила своим клиентам неофициально.
В свою очередь Шулте показала в суде, что у нее было заключено соглашение с Лаурой Грантой о защите Мартиньша в этом уголовном процессе. Во время судебного разбирательства ее клиентка связалась с ней и спросила, как распорядиться вещами, находившимися в их с Мартиньшем квартире в Иманте. Адвокат располагала информацией о том, что Мартиньш зарабатывал на жизнь легальной работой, и поэтому предположила, что вещи имеют легальное происхождение.
Причем, по словам Шулте, речь шла об имуществе, лежавшем в коробке, больше никакой информации у нее не было. Юрист посоветовала Гранте, чтобы та посмотрела, не опечатана ли уже квартира полицией. Позже адвокат отправила Гранте текстовое сообщение, в котором указала, где могут находиться деньги. Шулте в суде подчеркнула, что в деле нет доказательств того, что она советовала Гранте переместить деньги в более безопасное место.
Прокурор просил приговорить обеих обвиняемых к реальному сроку заключения - по его мнению, Гранта заслуживала двух лет тюрьмы без конфискации имущества, а Шулте - полутора лет без конфискации имущества. После вынесения приговора судом первой инстанции прокурор планирует подать апелляцию.
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