Адвокат Шулте оправдана по делу об отмывании денег, а ее клиентка - нет

Гранта и Шулте не признали себя виновными в предъявленных обвинениях.

Дело было начато в октябре 2021 года, когда полиция задержала сожителя Гранты, который находился под воздействием наркотиков и спал в машине, припаркованной на одной из улиц в рижском районе Золитуде. В машине было найдено несколько пакетиков с веществами, которые были идентифицированы судебной экспертизой как различные наркотические и психотропные вещества.

Оперативники обнаружили на телефоне Лауры Гранты переписку, которая указывала на возможные незаконные действия с деньгами. Задержанный ранее был известен полиции как наркоторговец. Следователи обратили внимание, что в переписке с Грантой участвовала адвокат Шулте: она, по мнению полиции, давала рекомендации, которые не должен давать адвокат защиты.

В ходе предварительного следствия Гранта заявила, что была помолвлена с Мартиньшем и что деньги в бутылке - это их совместные накопления на свадьбу. Когда она узнала, что Мартиньш задержан, она поняла, что в доме будет проведен обыск и полиция может забрать деньги. Их уже обыскивали раньше. Поскольку это были и ее деньги, Гранта не хотела, чтобы их конфисковали. Найдя бутылку, она отдала наличность отцу Мартиньша.

Доказать происхождение денег Гранта не смогла, но утверждала, что это плата за косметические процедуры, которые она проводила своим клиентам неофициально.