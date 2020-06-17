"Кончай противиться". Как при полицейской проверке в Атланте погиб чернокожий Рейшард Брукс

Разговор Брукса с полицией происходил около ресторана Wendy’s в Атланте. Полицейских на место происшествий вызвали работники ресторана. Они посчитали, что машина Брукса, в которой он спал, мешала другим посетителям ресторана.

Изначально мирная проверка быстро вышла из-под контроля, и закончилась выстрелами и смертью Брукса.

Убийство чернокожего человека в Атланте вызвало новые протесты против расизма и жестокости полиции. В результате этого инцидента глава городской полиции Атланты подала в отставку.

Во время протестов на прошлой неделе был подожжен ресторан Wendy’s, у которого происходили описанные события. Во время этих протестов задержали 36 человек.

Брукса застрелил сотрудник полиции Атланты Гарет Ролф, в задержании также участвовал сотрудник полиции Девин Броснан. В воскресенье полиция Атланты объявила, что Ролф был уволен, а Броснан отстранен от должности. Ролф работал в полиции Атланты с октября 2013 года, Броснан - с сентября 2018 года.

ФОТО: AP/Scanpix

Конфликт зафиксировали нательные камеры полицейских, а также камера, находившаяся в салоне полицейского автомобиля.

Ситуация вышла из-под контроля, когда полиция попыталась надеть наручники на Брукса. В поединке Брукс заполучил электрошокер одного из полицейских и убежал. Представители правопорядка последовали за Бруксом, после чего Брукс направил электрошокер на полицейского. Один из полицейских открыл огонь по Бруксу.

Полицейский из Техаса Энди Харви, разработавший программу подготовки полицейских, говорит, что мирные ситуации очень быстро могут обостриться.

"Момент, когда ты прикасаешься к кому-то, это момент, когда человек решает - подчиниться или сопротивляться. Именно это и произошло в Атланте", - отмечает эксперт.

Броснан был первым, кто в пятницу вечером прибыл на вызов, где обнаружил Брукса, спящего в своей машине у ресторана. Брукс согласился перепарковать свою машину так, чтобы она не мешала другим посетителям ресторана. Он также уже показал Броснану свое водительское удостоверение.

Чуть позже на место событий прибыл Ролф, настаивая на том, что Бруксу нужно пройти тест на алкоголь.

"Я понимаю, что вы просто делаете свою работу", - сказал Брукс, соглашаясь пройти тест. Он добавил, что отпраздновал день рождения своей дочери: "Я выпил несколько напитков, вот и все".

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Проверка на алкоголь показала, что уровень алкоголя в крови Брукса превысил допустимый уровень в штате Джорджия.

"Так, я думаю, ты слишком много выпил, чтобы сесть за руль. Руки за голову", - указывал Бруксу Ролф.

Недовольный желанием полиции надеть на него наручники, Брукс начал оказывать активное сопротивление.

"Кончай противиться", - кричал один из полицейских.

Борьба продолжалась некоторое время, после чего Брукс лишил полицейского электрошокера и начал убегать. Ролф начинал преследование и попытался остановить Брукса. Он потерпел неудачу, и поэтому использовал огнестрельное оружие.

Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс после произошедшего заявила, что использование огнестрельного оружия в этом случае не было оправданным.

Ряд экспертов высказали аналогичную точку зрения, указав, что полиция могла вообще не арестовывать Брукса. Вместо этого они могли просто забрать ключи от машины и заставить его идти домой пешком.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Следует отметить, что в случае насильственного противостояния полиция вынуждена принимать молниеносные решения, полиция обучена тому, что в случае реальной угрозы смерти нужно стрелять в туловище подозреваемого, а не в его ногу.

Между тем бывший офицер полиции Атланты и профессор права Калфани Туре считает, что в данном случае на поведение представителей правопорядка повлияли расистские предрассудки и взаимное недоверие между чернокожим сообществом и полицией.

"Это может нравиться или не нравиться, но общество заставило нас смотреть на чернокожих как на потенциальную угрозу, если даже не на очевидную угрозу", - сказал Туре.

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В свою очередь имеющий 30-летний опыт работы сотрудник полиции Огайо Кевин Дэвис не считает, что в деле Брукса раса была определяющим фактором.

"Брукс был застрелен, потому что представители полиции в тот момент увидели угрозу для своей жизни. Полицейские были вынуждены быстро принять решение в хаотичных условиях", - прокомментировал он.

Убийство Брукса в Атланте вызвало новую волну протестов, которая началась после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая.