"Каждый раз, как он бил меня - Илон бил его в ответ". Мэй Маск рассказала о муже-тиране

Мама Илона Маска, знаменитая диетолог и модель Мэй Маск стала героиней нового выпуска YouTube-шоу "А поговорить?" Ирины Шихман. Женщины обсудили отношения с детьми, неудачное замужество, пережитое домашнее насилие, а также модельную карьеру Мэй.
Многие мамы гордятся своими детьми и Мэй Маск - не исключение. Логичным был вопрос Ирины в начале интервью о реакции Мэй на желание Илона колонизировать Марс.
"Когда он продал PayPal он сказал: "Не знаю - мне заняться ракетами, электрокарами или солнечной энергией?" Я ему ответила, чтобы выбрал что-то одно, а он не послушался",
- отшутилась Мэй.
Сомневалась ли Мэй Маск когда-нибудь в своих детях?
"Мои дети всегда делали то, что приносит пользу другим людям. Даже если у них что-то не получалось, я радовалась от того, что они просто делают хорошее дело, так же и мои родители хорошо относились к другим. (...) У моих детей у каждого своя миссия", - сказала Мэй. Она отметила, что Илон хочет спасти мир с помощью электрокаров. Кимбалл делает рестораны по принципу с фермы на стол, таким образом поддерживая местных фермеров. В свою очередь, Тоска - кинопродюсер. Раньше ей приходилось работать над фильмами, где женщин обижали. А теперь она снимает фильмы с хэппи-эндом для них и занимается любимым делом.
К слову, именно Мэй была тем, кто отдала последние деньги детям для старта их бизнеса. Она сидела с сыновьями в офисе и помогала им с планом и практикантами, которые работали с ними бесплатно. Мама была рядом, когда ребята получили финансирование своего первого проекта. В тот вечер, когда они узнали, что получили деньги, Мэй собрала парней в дорогой ресторан и оплатила счет.
"Я провела карточку и сказала: это последний раз, когда вы видели мою кредитку!".
О муже-тиране
Шихман спросила, как так вышло, что Мэй вышла замуж за агрессивного человека. Женщина рассказала, что два года не виделась с будущим супругом, поскольку ей запрещали родные. Мэй знала, что он агрессивный, но на нее Эррол Маск руку никогда не поднимал.
Спустя некоторое время они все же увиделись и мужчина сделал Мэй предложение. Она отказала. Эррол, в свою очередь, приехал к родителям женщины и сообщил, что она ответила "да". Родители решили сыграть двойную свадьбу с сестрой Мэй. Все решилось без нее. В тот момент Мэй была далеко от дома и ей пришлось потратиться на звонок будущему мужу, чтобы еще раз сказать ему "нет". Но мужчина обещал измениться после свадьбы.
"Я тогда была отчаянно одинока и он поймал меня в этом состоянии".
Когда Мэй увидела его за неделю до свадьбы, она поняла, что он не поменялся, но время было другое: она не могла сказать, что не выйдет замуж, "когда подарки были куплены и за все было заплачено".
Несмотря на тяжелую историю с мужем Мэй неоднократно отметила, что самое главное, что у нее от это брака появились "трое фантастических детей".
О том, что муж бил ее - в семье не знали, Мэй молчала. Женщина также хотела убрать этот момент и из своей автобиографии, но дети переубедили Мэй, заявив, что она просто должна говорить о своей борьбе, "иначе люди будут смотреть на нее как на идеальную картинку и не поймут через что она прошла". Редактор книги тоже отметила, что важно оставить этот факт биографии.
"Но мы понятия не имели, что это происходит в таких масштабах, в таком количестве стран. Особенно женщины из России. Они пишут мне в Instagram и рассказывают, сколько много в России насилия".
Бил ли супруг Мэй при детях?
"Да, но каждый раз, как он бил меня - Илон бил его в ответ. Он был пятилетним ребенком, бьющим по коленям огромного мужчину (...) Кимбалу было 4, а Тоске - 2, они просто плакали и прятались. Они помнят немного, но помнят, что он был", - рассказала Мэй, отметив, что в любой момент агрессии со стороны супруга Илон всегда старался защитить ее.
Оставалась с ним Мэй из-за детей, но все же пришла к тому, что лучше сбежать и быть одной с детьми, чем жить с насильником.
"Это того стоило, потому что я поняла, что дети счастливы есть сэндвич с арахисовым маслом на ужин, на большее - у меня не хватало (денег - Прим. ред.)".
Вскоре Мэй смогла вернуть свою модельную карьеру и возобновить работу диетологом.
"Некоторые мужчины могут причинить боль, после того, как они сбегут", - сказала Мэй, что женщины должны это помнить. Она рассказала, как бывший муж приехал к Мэй и бегал за ней по улицам с ножом. Знаменитость считает, что он просто запугивал ее, так как у него были шансы пырнуть ее, но он этого не сделал.
Женщина рассказала, что в 10 лет Илон переехал к отцу, поскольку свекровь убедила его, что "нечестно, что у мамы трое детей, а у отца - ни одного". По словам Мэй, у отца были деньги и он мог позволить Илону компьютер, на котором он постоянно работал.
"По сути - Илон сам себя воспитал", - сказала Мэй.
Спустя пять лет, Кимбалл стал старше и начал скучать по старшему брату. В то время они виделись три раза в год. Суд решил, что Илон должен видеться с мамой раз в месяц. Но бывший муж не придал значения этому. Кимбалл тоже какое-то время жил с отцом. Мэй говорит, что не боялась за безопасность детей, поскольку с ними он был хорошим родителем.
Моделинг
Затронули женщины и тему моделинга, а также обнаженных фото после 60 лет. В частности, снимок на обложке издания Time. По признанию Мэй, она не хотела сниматься, поскольку чувствовала себя неудобно, но дети ее успокоили, сказав, что "это Time Magazine - все будет нормально". Мэй согласилась и не прогадала, ей было очень комфортно и все прошло как по маслу. Однако больше Мэй не хочет этого делать.
К слову, она также отметила, что молодые мужчины до сих пор ей пишут и хотят с ней встретиться, так что звездная мама чувствует себя все еще привлекательной женщиной.
Говоря о моделинге "после 50", женщины сошлись на том, что в будущем таких моделей станет больше, а Мэй - была тем, кто показала, что такое возможно и что именно в таких моделях нуждается индустрия.
"А поговорить?" - российское интернет-шоу, проект с Ириной Шихман, которая раньше вела такие программы как "Истории в деталях", "Дневник наблюдений" и "Двойные стандарты".
Больше и подробнее - в программе "А поговорить?":
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!