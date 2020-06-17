"Каждый раз, как он бил меня - Илон бил его в ответ". Мэй Маск рассказала о муже-тиране

Несмотря на тяжелую историю с мужем Мэй неоднократно отметила, что самое главное, что у нее от это брака появились "трое фантастических детей".

О том, что муж бил ее - в семье не знали, Мэй молчала. Женщина также хотела убрать этот момент и из своей автобиографии, но дети переубедили Мэй, заявив, что она просто должна говорить о своей борьбе, "иначе люди будут смотреть на нее как на идеальную картинку и не поймут через что она прошла". Редактор книги тоже отметила, что важно оставить этот факт биографии.

"Но мы понятия не имели, что это происходит в таких масштабах, в таком количестве стран. Особенно женщины из России. Они пишут мне в Instagram и рассказывают, сколько много в России насилия".

Бил ли супруг Мэй при детях?

"Да, но каждый раз, как он бил меня - Илон бил его в ответ. Он был пятилетним ребенком, бьющим по коленям огромного мужчину (...) Кимбалу было 4, а Тоске - 2, они просто плакали и прятались. Они помнят немного, но помнят, что он был", - рассказала Мэй, отметив, что в любой момент агрессии со стороны супруга Илон всегда старался защитить ее.

Оставалась с ним Мэй из-за детей, но все же пришла к тому, что лучше сбежать и быть одной с детьми, чем жить с насильником.

"Это того стоило, потому что я поняла, что дети счастливы есть сэндвич с арахисовым маслом на ужин, на большее - у меня не хватало (денег - Прим. ред.)".

Вскоре Мэй смогла вернуть свою модельную карьеру и возобновить работу диетологом.

"Некоторые мужчины могут причинить боль, после того, как они сбегут", - сказала Мэй, что женщины должны это помнить. Она рассказала, как бывший муж приехал к Мэй и бегал за ней по улицам с ножом. Знаменитость считает, что он просто запугивал ее, так как у него были шансы пырнуть ее, но он этого не сделал.

Женщина рассказала, что в 10 лет Илон переехал к отцу, поскольку свекровь убедила его, что "нечестно, что у мамы трое детей, а у отца - ни одного". По словам Мэй, у отца были деньги и он мог позволить Илону компьютер, на котором он постоянно работал.

"По сути - Илон сам себя воспитал", - сказала Мэй.

Спустя пять лет, Кимбалл стал старше и начал скучать по старшему брату. В то время они виделись три раза в год. Суд решил, что Илон должен видеться с мамой раз в месяц. Но бывший муж не придал значения этому. Кимбалл тоже какое-то время жил с отцом. Мэй говорит, что не боялась за безопасность детей, поскольку с ними он был хорошим родителем.

Моделинг

Затронули женщины и тему моделинга, а также обнаженных фото после 60 лет. В частности, снимок на обложке издания Time. По признанию Мэй, она не хотела сниматься, поскольку чувствовала себя неудобно, но дети ее успокоили, сказав, что "это Time Magazine - все будет нормально". Мэй согласилась и не прогадала, ей было очень комфортно и все прошло как по маслу. Однако больше Мэй не хочет этого делать.

ФОТО: скриншот видео

К слову, она также отметила, что молодые мужчины до сих пор ей пишут и хотят с ней встретиться, так что звездная мама чувствует себя все еще привлекательной женщиной.

Говоря о моделинге "после 50", женщины сошлись на том, что в будущем таких моделей станет больше, а Мэй - была тем, кто показала, что такое возможно и что именно в таких моделях нуждается индустрия.

"А поговорить?" - российское интернет-шоу, проект с Ириной Шихман, которая раньше вела такие программы как "Истории в деталях", "Дневник наблюдений" и "Двойные стандарты".

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