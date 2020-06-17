Ограбив и убив пенсионерку, мужчина выпрыгнул с пятого этажа и скрылся

Вечером 13 июня участок на Тейке получил вызов о мужчине, выпрыгнувшем из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции узнали от очевидцев, что мужчина приземлился на траву у дома и, отказавшись от помощи, скрылся.

Выясняя обстоятельства происшествия, полицейские отправились в указанную квартиру. Двери никто не открыл, поэтому с помощью пожарных стражи порядка попали в квартиру через балкон. В квартире была обнаружена женщина 1939 года рождения с травмой головы. Она была передана медикам.

По всей квартире были разбросаны вещи, открыты все полки и шкафы. Пока полиция была на месте, прибыл родственник женщины, который сообщил, что не смог дозвониться до нее и поэтому пришел навестить, подозревая, что что-то стряслось.

В первый раз ему никто не открыл дверь, поэтому он сходил за ключами от квартиры и вернулся. Осмотрев квартиру, он отметил, что украден мобильный телефон.

На следующий день, 14 июня, пострадавшая от полученных травм скончалась, поэтому начатый уголовный процесс был переквалифицирован в ограбление, связанное с нанесением тяжких телесных повреждений.

В рамках уголовного процесса начались поиски виновного. Выяснилось, что преступление совершил мужчина 1989 года рождения, он и ранее был судим за имущественные преступления, в том числе за нанесение телесных повреждений и кражи.

Также он был судим на незаконный оборот наркотических средств, и на данный момент два уголовных процесса находятся на стадии судебного рассмотрения.

15 июня полицейские задержали подозреваемого. Во время обыска был обнаружен и украденный мобильный телефон.

Сейчас мужчина арестован.

В ходе следствия выяснилось, что пострадавшая не была выбрана случайно, она являлась близкой знакомой задержанного. Он пришел к ней, она сама открыла ему двери. Он ее толкнул, она упала и ударилась головой о шкафчик.

Преступник украл 23 евро и мобильный телефон.

В тот момент кто-то позвонил в дверь, и, чтобы не искушать судьбу, мужчин решил выпрыгнуть с балкона пятого этажа. Серьезных травм он не получил, вечером того же дня он купил наркотики, а продать телефон не успел.

Мужчине за данное преступление грозит лишение свободы сроком от пяти до 15 лет.