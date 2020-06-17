В Рижском роддоме родилась тройня. Теперь в семье семь детей

Все новорожденные - мальчики. Первые два родились в 9:26 - один весом 1668 граммов, второй - 1960 граммов. Третий родился спустя минуту - в 9:27, весом 1823 грамма.

Мама тройняшек Людмила устала, но счастлива.

Новорожденные присоединятся к растущим в семье еще четверым детям, трое из которых девочки и один мальчик. Старшей девочке семь лет, младшему мальчику - три года.

Спустя неполный час после рождения тройняшек в Рижском роддоме родились и мальчики-близнецы.

По словам Аузане, двойняшки здесь рождаются чаще, чем тройняшки - так за 2019 год уже родилась 91 пара близнецов.

До 2017 года в предыдущий раз в Рижском роддоме тройня появлялась на свет в мае 2016 года - тогда родились три девочки.