В Москве от нового заболевания, связанного с Covid-19, умерла двухлетняя девочка

Ребенка с высокой температурой, сыпью и опухшими лимфоузлами доставили в больницу 18 мая, 22 мая она умерла, будучи в реанимации. У девочки обнаружили антитела к коронавирусу.

Мать ребенка заявила, что врачи назвали причиной смерти болезнь, схожую с Кавасаки, которая была вызвана коронавирусом и привела к обширному поражению внутренних органов.

По словам заведующего кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН Дмитрия Овсянникова, о Кавасаки-подобной болезни или "мультисистемном воспалительном синдроме" во врачебном сообществе заговорили этой весной. Считается, что это ассоциированное с Covid-19 детское заболевание - оно развивается через 1-6 недель после перенесенного нового коронавируса.

По словам педиатра, за время пандемии в Морозовскую больницу, в которой умерла двухлетняя девочка, поступили 13 детей с таким заболеванием, большинство из них выздоровели.

РИА "Новости" отметили, что двухлетняя Маруся стала первым ребенком в Москве, умершим от новой болезни.

Признаки болезни Кавасаки: лихорадка, изменения слизистых, отек, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, сыпь.

Специфические симптомы нового заболевания: снижение артериального давления, понос, рвота, головные боли.

Видео: Синдром Кавасаки или Covid-19? Интервью мамы, потерявшей ребенка