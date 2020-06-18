В Москве от нового заболевания, связанного с Covid-19, умерла двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка из Москвы умерла от воспалительного синдрома, связанного с Covid-19, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на маму девочки Анну Паршикову.
Ребенка с высокой температурой, сыпью и опухшими лимфоузлами доставили в больницу 18 мая, 22 мая она умерла, будучи в реанимации. У девочки обнаружили антитела к коронавирусу.
Мать ребенка заявила, что врачи назвали причиной смерти болезнь, схожую с Кавасаки, которая была вызвана коронавирусом и привела к обширному поражению внутренних органов.
По словам заведующего кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН Дмитрия Овсянникова, о Кавасаки-подобной болезни или "мультисистемном воспалительном синдроме" во врачебном сообществе заговорили этой весной. Считается, что это ассоциированное с Covid-19 детское заболевание - оно развивается через 1-6 недель после перенесенного нового коронавируса.
По словам педиатра, за время пандемии в Морозовскую больницу, в которой умерла двухлетняя девочка, поступили 13 детей с таким заболеванием, большинство из них выздоровели.
РИА "Новости" отметили, что двухлетняя Маруся стала первым ребенком в Москве, умершим от новой болезни.
- Признаки болезни Кавасаки: лихорадка, изменения слизистых, отек, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, сыпь.
- Специфические симптомы нового заболевания: снижение артериального давления, понос, рвота, головные боли.
Видео: Синдром Кавасаки или Covid-19? Интервью мамы, потерявшей ребенка
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