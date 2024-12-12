В ночь на пятницу ожидается мороз

Синоптики прогнозируют ночью небольшую облачность со слабым и умеренным северным, северо-западным ветром, местами возможен кратковременный снег.

В течение дня облачность усилится, местами пройдет небольшой снег. Западный ветер на побережье будет дуть порывами до 16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от -4 градусов на востоке до +4 градусов на западном побережье Курземе.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, а порывистый северный ветер сменится юго-западным. Ночная температура составит от 0 градусов на севере столицы до -7 градусов в некоторых пригородах, днем - около -1 градуса.

Галерея: Морозный день

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!