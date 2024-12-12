Из-за гололеда утром в четверг, 12 декабря, на основных и региональных дорогах Латвии во многих районах затруднены условия движения, свидетельствуют данные государственного предприятия Latvijas valsts ceļi (LVC).
Гололед осложнил движение на дорогах во многих районах Латвии
Сложные дорожные условия наблюдаются на основных государственных дорогах в следующих районах: Видземское шоссе от Аугшлигатне до поворота на Рауну, Валмиерское шоссе от моста через Браслу до Стренчи, Даугавпилсское шоссе от моста через Айвиексте до Ницгале, Резекненское шоссе от Екабпилса до Варакляны, Бауское шоссе от Дзимтмисы до Гренцтале, Лиепайское шоссе от Аннениеки до Калвене и Вентспилсское шоссе от Угале до Вентспилса.
В свою очередь на региональных дорогах затруднено движение в районе Вентспилса, Кулдиги, Салдуса, Талси, Бауски, Добеле, Цесиса, Валмиера, Валки, Мадоны, Гулбене, Резекне и Екабпилса.
Для улучшения дорожных условий в четверг утром было задействовано 48 машин зимней службы.
LVC призывает водителей быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию.
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