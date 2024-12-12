Гололед осложнил движение на дорогах во многих районах Латвии

Сложные дорожные условия наблюдаются на основных государственных дорогах в следующих районах: Видземское шоссе от Аугшлигатне до поворота на Рауну, Валмиерское шоссе от моста через Браслу до Стренчи, Даугавпилсское шоссе от моста через Айвиексте до Ницгале, Резекненское шоссе от Екабпилса до Варакляны, Бауское шоссе от Дзимтмисы до Гренцтале, Лиепайское шоссе от Аннениеки до Калвене и Вентспилсское шоссе от Угале до Вентспилса.