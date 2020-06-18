Агрессивное вождение и ажиотаж в соцсетях: нашумевший случай на Елгавском шоссе

Видео: Водитель BMW грубо нарушает правила дорожного движения

Что случилось?

Видео снято 14 июня 2020 года на дороге A8, ведущей из Риги в Елгаву и заканчивающейся у литовской границы. В тот момент на шоссе велись ремонтные работы.

Автор видео заметил, что за ним следует очень торопящийся водитель BMW - он обгонял одну машину за другой по обочине дороги и полосе для разгона.

В один момент агрессивный водитель выехал перед машиной, в которой был видеорегистратор, и начал следовать по полосе для разгона, где на обочине была расположена еще и остановка общественного транспорта.

Однако, особых успехов он не добился - перед ним ехал велосипедист. Агрессивный водитель прижался к нему, теоретически создавая для него опасную ситуацию.

Полоса для разгона закончилась и дорога сузилась, в результате чего водителю BMW пришлось быстро перестроиться, что он сделал, не показывая левый поворот. Автор видео отметил, что водитель подал звуковой сигнал и показал грубый жест.

Ситуация была опасной, так как автору видео пришлось практически выехать на встречную полосу, где было интенсивное движение.

В продолжении видео автомобиль BMW некоторое время следовал за колонной машин, но, обогнав велосипедиста, агрессивный водитель резко и без правого поворота перестроился на обочину и на еще большей скорости продолжил нарушать правила.

Ответ агрессивного водителя

После того, как автор видео опубликовал его в социальной сети Facebook, агрессивный водитель попытался прокомментировать его. Водитель лично обратился к автору видео, отметив, что получил огромное количество сообщений от незнакомых людей о том, чтобы ждал звонка из Госполиции.

Позднее автор видео опубликовал в комментариях скриншоты личной переписки.

Нарушитель в переписке отметил, что "он адекватный человек и правила нарушает каждый день". Именно 14 июня он особенно спешил.

Он написал, что "ничего опасного не сделал и скорость превысил лишь чуть-чуть". По его мнению, он нарушил лишь правило не пересекать сплошную линию. Он также извинился за грубый жест и отметил, что у него были "оправдывающие причины".

Водитель BMW также добавил, что в таких ситуациях "спешащих лучше пропустить", потому что в другой день любой может оказаться на их месте. Он признал, что передавать видео в руки полиции - личное дело каждого, и за свое поведение он готов ответить.

Помимо этого, водитель BMW призвал удалить видео из социальных сетей, иначе он обратиться в Государственную инспекцию данных.

По мнению автора видео, извинения были с угрозой, водитель BMW же считает, что автор видео нарушил регулу по защите личных данных.

Мнение полиции

Портал Apollo связался с Госполицией, которая в своем сообщении отметила, что начато делопроизводство об административном нарушении.

В сообщении Управления Земгальского региона говорится, что в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором видно несоблюдение правил дорожного движения и агрессивное вождение на шоссе Рига - Елгава - граница Литвы.

Сотрудники управления выясняют все обстоятельства случившегося, начато административное производство по статье об агрессивном вождении.

За такое поведение водитель может получить денежный штраф от 70 до 280 евро. Также водителю BMW выдвинуты обвинения за нарушение требований дорожных обозначений, за что предусмотрен штраф в размере 55 евро.

Госполиция осудила такое поведение и призвала не подвергать опасности других участников дорожного движения.