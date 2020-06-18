"Танцы" на ТНТ объявили онлайн-кастинг в последний сезон

В этом году у каждого должен быть шанс попасть в Последний сезон шоу "Танцы" на ТНТ. Поэтому его создатели объявили онлайн-кастинг! Если вы давно мечтаете реализовать свой танцевальный талант на большой сцене, услышать оценку наставников проекта - Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой, поучиться у хореографов с мировым именем, но у вас нет возможности посетить кастинг лично - просто заполните заявку на сайте телеканала ТНТ и пришлите видео с вашим танцем!

"В силу ограничений, наложенных из-за пандемии, в этом году мы не сможем приехать во все города, в которые планировали. Но мы считаем, что шанс попасть в Последний сезон проекта должен быть у каждого! Поэтому мы впервые за всю историю проекта объявляем онлайн-кастинг. Мы настоятельно просим присылать только те видео, которые были сняты специально для кастинга в шоу "Танцы", и только одну заявку. Если мы будем получать несколько заявок от одного танцовщика, то рассматривать будем только первую. Ну и если у вас все же есть возможность прийти на кастинг лично, то шансы пройти его и оказаться в проекте будут выше!" - говорят креативные продюсеры шоу "Танцы" на ТНТ.