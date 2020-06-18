Чт, 18.06.2020
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У Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус

Нурсултан Назарбаев

ФОТО: AP/Scanpix

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус, передает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу.

Назарбаеву 79 лет.

Отмечается, что "поводов для беспокойства нет". Он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

Напомним, Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет - 19 марта 2019 года он заявил о сложении полномочий главы государства с 20 марта.

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