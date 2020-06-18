У Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус, передает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу.
Назарбаеву 79 лет.
Отмечается, что "поводов для беспокойства нет". Он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.
Напомним, Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет - 19 марта 2019 года он заявил о сложении полномочий главы государства с 20 марта.
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