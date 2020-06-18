Награды "Женщинам в науке" удостоены семь талантливых ученых стран Балтии

Вчера, 17 июня, программа L'ORÉAL Baltic "Женщинам в науке", которая реализуется в сотрудничестве с академиями наук стран Балтии и национальными комиссиями ЮНЕСКО, чествовала обладательниц награды 2020 года - семь талантливых ученых стран Балтии.
За свой вклад в науку награду в размере 6000 евро в этом году получили Dr.Chem. Ивета Пугаева, Mg.Sc.Ing. Айга Ивдре и Mg.Sc.Chem. Ивита Бите из Латвии, Dr. Рима Будвитите (Rima Budvytyte) и Mg.Sc. Доминика Дапкуте (Dominika Dapkute) из Литвы, а также Dr. Маарья Гроссберг (Maarja Grossberg) и Mg.Sc. Лисандра Менезис (Lisandra Meneses) из Эстонии.
Экс-президент Латвии, патронесса программы "Женщинам в науке" Вайра Вике-Фрейберга подчеркнула: "Поддержка государственным и публичным секторам науки в Латвии не всегда соответствует общепринятому представлению о том, что будущее благополучие любой страны может опираться только на высокий уровень знаний и способность людей продолжать учиться всю жизнь, приспосабливаясь к стремительно меняющемуся миру. Поэтому программа L’OREAL и ЮНЕСКО как выдающийся образец частно-публичного партнерства стала значительной поддержкой женщин-ученых как в Латвии, так и во всем мире".
Dr.Chem. Ивета Пугаева является ведущим научным сотрудником Научного института безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды BIOR и руководителем группы хроматографии его химической лаборатории.
Ивета удостоена награды за разработку новой методологии оценки здоровья населения путем эпидемиологического подхода к составу сточных вод. Этот инновационный метод используется для изучения взаимосвязи между химическим составом сточных вод и различными антропогенными факторами, в первую очередь - привычками населения в питании и употреблении алкоголя и состояния его здоровья.
Полученные в рамках проекта данные предоставят полезную и существенную эпидемиологическую информацию об образе жизни жителей Латвии, их пищевых привычках, здоровье и благополучии.
Мг.Sc.Ing. Айга Ивдре - исследователь лаборатории полимеров Латвийского государственного институте химии древесины, которая в настоящее время также учится в докторантуре химических технологий на факультете материаловедения и прикладной химии Рижского технического университета.
Mg.Sc.Ing. Айга Ивдре удостоена награды программы "Женщинам в науке" за исследование возможностей использования побочных продуктов деревообрабатывающей промышленности (древесной пыли от производства подстилки для лошадей и фанеры) для получения наноцеллюлозы и ее применения в полиуретановом пенопласте для криогенной изоляции.
В наши дни использование побочных продуктов производства имеет большое значение для улучшения технологических процессов, снижения издержек производства и внедрения принципов более чистого производства.
Исследователю лаборатории оптических материалов Института физики твердых тел Латвийского университета и докторанту по физике материалов Латвийского университета Mg.Sc.Chem. Ивите Бите награда "Женщинам в науке" присуждена за исследование влияния различных методов химического синтеза на морфологические характеристики и физические свойства материалов, например, дефекты собственного вещества и оптические свойства.
В результате быстрого развития технологий в последние несколько десятилетий спрос на качественные оксидные наноматериалы, которые производятся при помощи легко адаптируемых методов, выше, чем когда-либо раньше.
Старший исследователь отделения биоэлектрохимии и биоспектроскопии Института биохимии Центра наук о жизни Вильнюсского университета Dr. Рима Будвитите (Rima Budvytyte) получила награду "Женщинам в науке" за исследование взаимодействия между накоплением неправильно свернутых белков и фосфолипидными мембранами, что может помочь в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями. В свою очередь докторант Вильнюсского университета, младший исследователь лаборатории биомедицинской физики Национального института рака Mg.Sc. Доминика Дапкуте (Dominika Dapkute) награждена за исследование реакции мезенхимальных и раковых стволовых клеток на наночастицы, что поможет поиску новых возможностей клеточной терапии в онкологии.
Руководитель лаборатории физики оптоэлектронных материалов департамента материалов и технологий окружающей среды Таллиннского технического университета Dr. Маарья Гроссберг (Maarja Grossberg) удостоена награды за исследования, нацеленные на разработку новых, устойчивых материалов и технологий по использованию солнечной энергии. В свою очередь младший исследователь лаборатории биотоплива Технологического института Эстонского университета наук о жизни, докторант инженерных наук Mg.Sc. Лисандра Менезис (Lisandra Meneses) награждена за исследование производства биоэтанола второго поколения, используя подход устойчивой экономики замкнутого цикла, что имеет существенное значение для развития эффективных платформ биорафинирования в странах Балтии и перехода на безотходную культуру.
В рамках программы "Женщинам в науке" награды ежегодно присуждаются одной женщине-ученому с докторской степенью в возрасте до 40 лет в каждой из стран Балтии за исследования в области наук о жизни, окружающей среды, физики и инженерных наук, а также по одной награде в Эстонии и Литве и две награды в Латвии - докторантам в возрасте до 33 лет. Дополнительно одна участница от каждой страны номинируется на участие в престижной международной программе L'Oréal-UNESCO For Women in Science International Rising Talents.
L`ORÉAL Baltic при поддержке Латвийской национальной комиссии ЮНЕСКО, Академии наук Латвии и почетной патронессы стипендии Вайры Вике-Фрейберги в 2005 году основала в Латвии программу "Женщинам в науке".
За прошедшие годы награды были удостоены 48 женщин-ученых из Латвии, а с 2017 года, когда программа была расширена на весь Балтийский регион, ее получили шесть ученых из Литвы и шесть из Эстонии.
Программа "Женщинам в науке" L`ORÉAL Baltic - единственная такого рода программа поддержки женщин-ученых в странах Балтии. Программа способствует профессиональному развитию женщин-ученых стран Балтии, помогая достигать новых целей и приумножая вклад в науку и общество.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!