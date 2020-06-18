Награды "Женщинам в науке" удостоены семь талантливых ученых стран Балтии

За свой вклад в науку награду в размере 6000 евро в этом году получили Dr.Chem. Ивета Пугаева, Mg.Sc.Ing. Айга Ивдре и Mg.Sc.Chem. Ивита Бите из Латвии, Dr. Рима Будвитите (Rima Budvytyte) и Mg.Sc. Доминика Дапкуте (Dominika Dapkute) из Литвы, а также Dr. Маарья Гроссберг (Maarja Grossberg) и Mg.Sc. Лисандра Менезис (Lisandra Meneses) из Эстонии.

Экс-президент Латвии, патронесса программы "Женщинам в науке" Вайра Вике-Фрейберга подчеркнула: "Поддержка государственным и публичным секторам науки в Латвии не всегда соответствует общепринятому представлению о том, что будущее благополучие любой страны может опираться только на высокий уровень знаний и способность людей продолжать учиться всю жизнь, приспосабливаясь к стремительно меняющемуся миру. Поэтому программа L’OREAL и ЮНЕСКО как выдающийся образец частно-публичного партнерства стала значительной поддержкой женщин-ученых как в Латвии, так и во всем мире".

Dr.Chem. Ивета Пугаева является ведущим научным сотрудником Научного института безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды BIOR и руководителем группы хроматографии его химической лаборатории.

Ивета Пугаева ФОТО: Пресс-фото

Ивета удостоена награды за разработку новой методологии оценки здоровья населения путем эпидемиологического подхода к составу сточных вод. Этот инновационный метод используется для изучения взаимосвязи между химическим составом сточных вод и различными антропогенными факторами, в первую очередь - привычками населения в питании и употреблении алкоголя и состояния его здоровья.

Полученные в рамках проекта данные предоставят полезную и существенную эпидемиологическую информацию об образе жизни жителей Латвии, их пищевых привычках, здоровье и благополучии.

Мг.Sc.Ing. Айга Ивдре - исследователь лаборатории полимеров Латвийского государственного институте химии древесины, которая в настоящее время также учится в докторантуре химических технологий на факультете материаловедения и прикладной химии Рижского технического университета.

Айга Ивдре ФОТО: Пресс-фото

Mg.Sc.Ing. Айга Ивдре удостоена награды программы "Женщинам в науке" за исследование возможностей использования побочных продуктов деревообрабатывающей промышленности (древесной пыли от производства подстилки для лошадей и фанеры) для получения наноцеллюлозы и ее применения в полиуретановом пенопласте для криогенной изоляции.

В наши дни использование побочных продуктов производства имеет большое значение для улучшения технологических процессов, снижения издержек производства и внедрения принципов более чистого производства.

Исследователю лаборатории оптических материалов Института физики твердых тел Латвийского университета и докторанту по физике материалов Латвийского университета Mg.Sc.Chem. Ивите Бите награда "Женщинам в науке" присуждена за исследование влияния различных методов химического синтеза на морфологические характеристики и физические свойства материалов, например, дефекты собственного вещества и оптические свойства.

Ивита Бите ФОТО: Пресс-фото

В результате быстрого развития технологий в последние несколько десятилетий спрос на качественные оксидные наноматериалы, которые производятся при помощи легко адаптируемых методов, выше, чем когда-либо раньше.