Янов сыр как для поклонников традиционной кухни, так и для вегетарианцев

Лиго невозможно представить без сыра, однако в современном мире зачастую не только золотистый сыр с тмином украшает наш стол, но и стильные закуски как для приверженцев традиционной кухни, так и для любителей необычного. Специалист по питанию Евгения Янсоне предлагает два рецепта маринованных сырных закусок, которые как классический сыр, так и тофу смогут превратить в современную праздничную закуску.
Сыры в праздничном маринаде
(Время приготовления 10 минут + время на маринад)
Ингредиенты:
- 300-400 г разных сыров (например Янов сыр, чеддер, фета и другие)
- 150 мл подсолнечного или рапсового масла
- пучок мелко нарезанного укропа
- пучок мелко нарезанного зеленого лука
- 2 дольки чеснока, раздавленные в чесночнице
- 1 ст. л. бальзамического соуса
- 1 ст. л. розового перца
- соль (можно не добавлять, потому что сыр содержит соль)
Приготовление:
1. Нарезать сыр, аккуратно разложить в емкости глубиной не менее 2 см.
2. В отдельной емкости смешать все остальные ингредиенты и полученную массу вылить в емкость к сыру.
3. Поставить в холодильник на несколько часов.
Маринованный сыр тофу
(Время приготовления 10 минут + время на маринад)
Тофу - это уникальный продукт, обладающий нейтральным вкусом, способный хорошо впитывать вкус других продуктов.
Именно поэтому данный рецепт превратит тофу в отличную закуску, которая придется по вкусу как вегетарианцам, так и любителям мяса.
Ингредиенты:
- 300-350 г твердого сыра тофу
- 200 мл оливкового масла
- 10-15 шт. мелко нарезанных вяленых томатов
- 100 г мелко нарезанных черных оливок
- 1 ст. л. мелко нарезанного свежего розмарина
- 1 ст. л. свежего тимьяна
- 2 дольки чеснока, раздавленные в чесночнице
- 1 ч. л. тмина
- щепотка порошка перца чили или другого перца
- соль, черный перец
Приготовление:
1. Нарезать сыр тофу кубиками 1х1 см, поместить в поллитровую банку или другую емкость.
2. В отдельной емкости смешать все остальные ингредиенты и полученную массу вылить в банку с сыром.
3. Закрыть банку крышкой или пищевой пленкой и оставить на 3-4 часа мариноваться при комнатной температуре (в холодильнике оливковое масло застывает).
Материал подготовлен в сотрудничестве с национальным розничным торговцем ELVI.
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