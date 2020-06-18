Янов сыр как для поклонников традиционной кухни, так и для вегетарианцев

Лиго невозможно представить без сыра, однако в современном мире зачастую не только золотистый сыр с тмином украшает наш стол, но и стильные закуски как для приверженцев традиционной кухни, так и для любителей необычного. Специалист по питанию Евгения Янсоне предлагает два рецепта маринованных сырных закусок, которые как классический сыр, так и тофу смогут превратить в современную праздничную закуску.