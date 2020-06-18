Чт, 18.06.2020
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Янов сыр как для поклонников традиционной кухни, так и для вегетарианцев

ФОТО: Виктория Кожемякина/коллаж RUS TVNET

Лиго невозможно представить без сыра, однако в современном мире зачастую не только золотистый сыр с тмином украшает наш стол, но и стильные закуски как для приверженцев традиционной кухни, так и для любителей необычного. Специалист по питанию Евгения Янсоне предлагает два рецепта маринованных сырных закусок, которые как классический сыр, так и тофу смогут превратить в современную праздничную закуску.

Сыры в праздничном маринаде

(Время приготовления 10 минут + время на маринад)

Ингредиенты:

  • 300-400 г разных сыров (например Янов сыр, чеддер, фета и другие)
  • 150 мл подсолнечного или рапсового масла
  • пучок мелко нарезанного укропа
  • пучок мелко нарезанного зеленого лука
  • 2 дольки чеснока, раздавленные в чесночнице
  • 1 ст. л. бальзамического соуса
  • 1 ст. л. розового перца
  • соль (можно не добавлять, потому что сыр содержит соль)

ФОТО: Виктория Кожемякина

Приготовление:

1. Нарезать сыр, аккуратно разложить в емкости глубиной не менее 2 см.

2. В отдельной емкости смешать все остальные ингредиенты и полученную массу вылить в емкость к сыру.

3. Поставить в холодильник на несколько часов.

Маринованный сыр тофу

(Время приготовления 10 минут + время на маринад)

Тофу - это уникальный продукт, обладающий нейтральным вкусом, способный хорошо впитывать вкус других продуктов.

Именно поэтому данный рецепт превратит тофу в отличную закуску, которая придется по вкусу как вегетарианцам, так и любителям мяса.

Ингредиенты:

  • 300-350 г твердого сыра тофу
  • 200 мл оливкового масла
  • 10-15 шт. мелко нарезанных вяленых томатов
  • 100 г мелко нарезанных черных оливок
  • 1 ст. л. мелко нарезанного свежего розмарина
  • 1 ст. л. свежего тимьяна
  • 2 дольки чеснока, раздавленные в чесночнице
  • 1 ч. л. тмина
  • щепотка порошка перца чили или другого перца
  • соль, черный перец

ФОТО: Виктория Кожемякина

Приготовление:

1. Нарезать сыр тофу кубиками 1х1 см, поместить в поллитровую банку или другую емкость.

2. В отдельной емкости смешать все остальные ингредиенты и полученную массу вылить в банку с сыром.

3. Закрыть банку крышкой или пищевой пленкой и оставить на 3-4 часа мариноваться при комнатной температуре (в холодильнике оливковое масло застывает).

Материал подготовлен в сотрудничестве с национальным розничным торговцем ELVI.

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