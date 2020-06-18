Мужчину будут судить за изнасилования и преследование жены

Согласно решению, обвиняемый в 2017 году несколько раз изнасиловал, а также применял сексуальное насилие против жены, имея в ее глазах превосходство из-за эмоционального давления.

Кроме того, мужчина в 2018 году на протяжение длительного времени связывался с супругой против ее воли. Из-за этого у женщины были основания опасаться за свою безопасность и безопасность близких. Обвиняемый также угрожал ограничить права пострадавшей на их общую малолетнюю дочь. Обвиняемый своей вины не признает.