Минск: жители выстроились в многокилометровую живую цепь в знак протеста

Как сообщает "Радио Свобода", это акция в поддержку активистов и политиков, которые были задержаны в ходе президентской избирательной кампании.

"Цепь солидарности" начала собираться на проспекте Независимости - главной улице столицы - примерно 18:00 по минскому времени у пикетов кандидатов в президенты Юрия Губаревича, Николая Козлова, Ольги Ковальковой.

К 22:00 "цепь солидарности" прошла вдоль проспекта Независимости примерно на пять километров. Водители сигналили протестантам в знак солидарности, из машин играла композиция Виктора Цоя "Перемен". Милиции пришлось частично перекрывать проспект.

Около 00 по минскому времени акция все еще продолжалась. На момент написания новости акция продолжается. Согласно сообщению правозащитного центра "Весна" (Беларусь), в цепи приняли участие более 2 000 человек.